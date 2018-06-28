Akdeniz Oyunları’na Türk güreşi damgası

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz oyunlarına Türk güreşi damga vurdu.

18. Akdeniz Oyunları’na Greko-Romen, Serbest ve Kadınlarda toplam 14 sporcuyla giden Türk Milli Takımı 13 madalya kazandı. İlk olarak grekoromen stilde 2 Altın ve 2 bronz madalya kazanan güreşçiler, serbest stilde de 2 altın 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Erkeklerde toplam 8 madalyaya ulaşan Güreş Milli Takımı Kadın Sporcuları adeta destan yazdı. 4 altın bir gümüş madalya

kazanan güreşçiler toplam madalya sayısını da 13’e çıkarttı.

"OLİMPİYATLARA DAMGA VURAN BİR ÜLKE OLACAĞIZ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu yıl katıldıkları tüm şampiyonalarda madalya rekoru kırdıklarını belirterek, “Avrupa şampiyonalarında tüm yaş kategorilerinde madalya rekorları kırdık. Akdeniz Oyunları’na da tüm sikletlerde madalya hedefi ile gelmiştik. 14 sporcu ile geldiğimiz 18. Akdeniz Oyunları’nda 13 güreşçimiz madalya kazandı. Sadece 1 güreşçimiz madalya alamadı ama o da 5. oldu. Üstelik madalyaların 8 tanesi altın madalya. Her zaman söylüyorum güreş Türk sporunun lokomotifi. Amacımız bu başarılı çıkışımızı sürdürüp, tıpkı 2016 Rio’da olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da da Türkiye’nin en başarılı branşı olmak. Önemli olan kalıcı başarılar elde etmek. Bunun için YİBO ve Güreş Liseleri ile alt yapıdan yetenekli sporcular yetiştirip ilerleyen yıllarda tüm olimpiyatlara damga vurmak istiyoruz. Burada mücadele eden tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)