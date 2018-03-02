Ahmet Çubukçu: Kazanmak istiyoruz

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Beşiktaş ile sahalarında oynayacakları zorlu müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Kritik müsabaka öncesi bordo-mavili yönetimde teknik heyet, futbolcularla ve camianın ileri gelenleriyle bir araya gelerek müsabakanın mutlu sonla bitmesi için ortak bir sinerji oluşturma adına önemli bir çaba harcıyor.

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, maçı kazanacak güce sahip olduklarını vurguladı. Çubukçu, "Ligin en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığımız maçları kaybetmedik. İlk yarıda sahamızda lider Galatasaray’ı mağlup ederek kötü gidişatımızı sonlandırıp, iyi bir çıkış yakalamıştık. Aytemiz Alanyaspor maçından sonra Beşiktaş maçını da kazanarak seriyi sürdürmek istiyoruz" dedi

Beşiktaş maçını kazanarak zorlu bir dönemi geride bırakmak istediklerini ifade eden Çubukçu, "Beşiktaş maçından alacağımız galibiyet ilerleyen haftalarla birlikte moral ve motivasyon anlamında çok önemli olacak. Teknik heyet ve futbolcularımız çok istekli, onların bu istek ve arzusuna taraftarlarımızın desteğiyle beraber inşallah Beşiktaş’ı yenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

(Gökmen Şahin/İHA)