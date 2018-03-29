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Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’da başkanlığa aday

Trabzonspor, eski yöneticilerinden Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

29 Mart 2018 Perşembe 08:41
Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’da başkanlığa aday

Trabzonspor, eski yöneticilerinden Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, iHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

“Uzun süredir bir çalışmanın içerisindeydim. Bugüne kadar beklememin nedeni mevcut yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızın kararlarını yeniden gözden geçirirler diye düşündüm. Bu konuda zaman dolunca bende adaylığımı açıklama gereği duydum. Genel kurulumuzun, kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Zor bir görev üstlendiğimizin bilincindeyiz. İnşallah hep birlikte, camia olarak bu zor günleri atlatacağız. Allah utandırmasın.”

(Gökmen Şahin/İHA)
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