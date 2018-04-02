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Adanaspor nefes aldı

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Adanaspor evinde Samsunspor ile karşılaştı. Mücadeleden Adanaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 20:24
Adanaspor nefes aldı

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Adanaspor evinde Samsunspor ile karşılaştı. Mücadeleden Adanaspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan Digao’nun ortasında Bahattin’in boş pozisyonda kafa vuruşunda top kaleci Furkan’da kaldı.

24. dakikada Samsunspor’da Oğuz’un ara pasında Ayite’nin çaprazdan sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

34. dakikada Samsunspor’da Ayite’nin yerden ortasında Angan’nın yakın mesafeden şutunda top kaleci İrfan Can’dan döndü.

44. dakikada Adanaspor’da Magaye’nin pasında Bahattin indirdi çaprazdan şutunda top direkten auta çıktı.

58. dakikada Adanaspor’da Mustafa Sevgi’nin ortasında Bahattin’in ceza alanı içerisinde indirdiği topa gelişine vuran Gökhan meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0

68. dakikada Adanaspor’da Magaye’nin cepheden sert şutunda Samsunspor savunma oyuncusu Ahmet Cebe’ye de çarpan top ağlarla buluştu. 2-0

90+5. dakikada Samsunspor’da Ahmet Burak’ın köşe vuruşundan yaptığı ortada Muahmmet Beşir’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Adanaspor: İrfan Can xx, Gökhan xx, Onur xx, Digao x (Digao dk. 35 x), Yakup xx, Oğuzhan x (Uche dk. 63 x), Tevfik xx, Mustafa xx (Renan Diniz dk. 75 x), Fouguinho xx, Magaye xx, Bahattin xx

Yedekler: Hayrullah, Abdulaziz, Ahmet, Bilal

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Samsunspor: Furkan xx, Ercan xx, Ahmet xx, Erkam xx, Oğuz xx, Çağrı xx, Samaras xx, Ayite x (Enes dk. 64 x), Göksu x (Muahmmet dk. 74 x) , Angan xx

Yedekler: Sifakis, Kenan, Chibuke, Gökay, Burhan, Berat, Samed

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Goller: Gökhan (dk. 58), Magaye (dk. 68) (Adanaspor), Muhammet (dk. 90+5) (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Ercan, Angan, Oğuz, Göksu, Ahmet (Samsunspor), Gökhan, İrfan Can, Onur (Adanaspor)

(Cemil Serezli /HA)
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