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Adana Demirsporlu futbolculardan boykot kararı

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor kulübü futbolcuları maaşlarını alamadıkları için kampı ve antrenmanı boykot ettiklerini açıkladılar.

15 Mart 2018 Perşembe 20:17
Adana Demirsporlu futbolculardan boykot kararı

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor kulübü futbolcuları maaşlarını alamadıkları için kampı ve antrenmanı boykot ettiklerini açıkladılar.

Fatih Terim Adana Demirspor Tesisleri’nde basına açıklama yapan kulüp oyuncuları toplu bir şekilde dertlerini dile getirdi. Takım oyuncuları basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ”Maç başı ve maaş alacaklarımızla alakalı futbolcu grubu olarak göz ardı edip maçlara çıkacağımız ve sorumluluğumuzu yerine getireceğimizin sözünü beş hafta önce vermiş bulunmaktayız. Prim ödemelerini dahi alamadığımız şu noktada verilen söz, ödeme takvimi ve ödeme güvencesi verilmemiştir. Gelinen noktada bize ait olan sorumluluğu yerine getirmiş bulunmaktayız. Kalan 7 haftada yerine getirmek için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Fakat bizler de bu sorumluluğun altında kalmaktan yorulmuş ve bizlere verilen sözlerin yerine gelmemesi, hatta manevi olarak dahi son süreçte yanımızda hiçbir kulüp yönetici olmaması sonucu farkındalık oluşturma için kampı ve antrenmanı boykot ediyoruz” dediler.

Son olarak futbolcular kendilerine destek olan taraftarları, Mustafa Uğur ve ekibi sportif direktör Gürcan Aday’a teşekkürlerini iletti.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)
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