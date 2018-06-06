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Adana Demirspor’da Nilay Ateşoğulları başkanlığa adaylığını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un 8 Haziran’a ertelenen kongresine 2 gün kala Nilay Ateşoğulları başkanlığa adaylığını açıkladı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:23
Adana Demirspor’da Nilay Ateşoğulları başkanlığa adaylığını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un 8 Haziran’a ertelenen kongresine 2 gün kala Nilay Ateşoğulları başkanlığa adaylığını açıkladı.

Adana Demirspor’un 1 Haziran’da yapılan kongresinde, çoğunluğun sağlanamaması ve başkan adayı çıkmaması nedeniyle 8 Haziran Cuma gününe ertelenen kongreye 2 gün kala başkan adayı çıktı. Geçtiğimiz dönemde Adana Demirspor başkanlığına aday olan Nilay Ateşoğulları sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tekrardan başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Nilay Ateşoğulları sosyal medya hesabından, “Kimse kayyuma kalacak diye sahte kahramanlık yapmasın. Kaderimizi sizin milletvekili adayı olup meclis üyeliğine razı olan siyasi hesaplarınıza bırakmayacağım. Siz takımımızı Mersin’de ligden düşürürken adaydım şimdi de adayım. Muharrem Gülergin ruhuna halk olarak sahip çıkacağız” paylaşımında bulundu.

(Uğur Dikilitaş/İHA)
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