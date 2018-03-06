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“Acil toparlanarak Akhisar maçına bakacağız”

Trabzonspor’un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, maça iyi başladıklarını belirterek, Beşiktaş’ın pozisyonları iyi değerlendirerek, galip geldiğini söyledi.

06 Mart 2018 Salı 00:01
“Acil toparlanarak Akhisar maçına bakacağız”

Trabzonspor’un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, maça iyi başladıklarını belirterek, Beşiktaş’ın pozisyonları iyi değerlendirerek, galip geldiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip Beşiktaş 2-0 kazandı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın futbolcusu Olcay Şahan, “Aslında iyi başladık. Kontrol bizdeydi. Beşiktaş’ın fazla pozisyonu yoktu. Biz daha iyi pozisyonlara girdik. Maçın sonuna doğru Beşiktaş pozisyonları iyi değerlendirdi ve galip geldiler. Burada iç sahada taraftarlarımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz. Şimdi acil toparlanıp önümüzdeki maça bakmak gerekiyor” dedi.

Bütün maçları kazanmak istediklerinin altını çizen Şahan, “Hedeflerle ilgili fazla söze gerek yok. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Trabzonspor her maçta galip gelmek ister. O yüzden acil toparlanarak Akhisar maçına bakacağız ev galip gelmeye çalışacağız. Biz profesyonel futbolcuyuz. İşimizi yapmak zorundayız. Trabzonspor olarak kendimize bakarak önümüzdeki maça bakacağız. Beşiktaş’tan geldiğim için özel bir duygum var ama sonuçta şuan Beşiktaş’a karşı 3. maçım. Her maça çıktığımız gibi buna da çıktık” ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse /İHA)
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