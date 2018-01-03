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Abdurrahim Albayrak: "Teklif almadım"

Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, seçimlerde aday olan başkanlardan listelerine girmesi yönünde teklif almadığını açıkladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:07
Abdurrahim Albayrak: "Teklif almadım"

Galatasaray’da olağanüstü seçimde aday olan başkanların yönetim listesine girmesi beklenen fakat iki adayın listesinde de yer almayan sarı-kırmızılı eski yönetici Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Albayrak, kendisine gelen tepki mesajlarını okuduğunu belirterek, “Saygıdeğer Galatasaraylılar; yönetime girmememle ilgili tepki mesajlarınızı okuyorum ama şunu belirtmek isterim ki tarafıma böyle bir teklifte bulunulmadı. Ben hiçbir zaman Galatasaray için fedakarlıktan kaçmadım ve kaçmam da” diye konuştu.

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