Abdullah Avcı: “Arda’nın transfer süreci devam ediyor”

Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan M. Başakşehir’in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 54. TSYD Antalya Buluşması’na konuşmacı olarak katıldı. ‘Lider olmanın dayanılmaz ağırlığı’ isimli oturumda konuşan Avcı, “Bu sene ilk defa ‘şampiyonluğa oynuyoruz’ dedim. Geçen sene öyle bir deneyimimiz yoktu. Bunu söylemek bize bir yük getirecekti. Ama tabii ki içten içe istiyorduk. Bu sene oyuncu kalitemiz arttı, bununla birlikte ilk yarıda gösterilen performans bizi bunu söylemeye itti. Önemli camialarla baş etmek kolay değil. Güzel bir yarış, umarım seyirci sayısının arttığı oyun kalitesinin arttığı bir rekabet olur” diye konuştu.

“ARDA TURAN’IN TRANSFER SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Arda Turan’ın transfer süreciyle ilgili konuşan Avcı, “Arda Turan, kolay bir transfer gibi durmuyor. Arda ile ilişkimiz Galatasaray altyapısında başladı. Arda da 87 grubunun değerli oyuncularından bir tanesiydi. O da ailemin bir oğlu gibidir. Her aldığı kararda fikir alışverişi yaptığımız birisidir. Hiçbir seçeneği kalmazsa kariyer planlamasında bu kapının ona açık olduğunu söylemiştim. Başkan ‘böyle bir şey olsa ister misin’ dedi. Ben de ‘isterim’ dedim. Arda buna evet diyebilir ama yüksek bedelle Barcelona’ya transfer olmuş bir isim. O nedenle transferi kolay değil. Çalışıp sakatlık yaşamazsa takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMEDİĞİM BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ”

Avcı, kariyeri ile ilgili gelecek hedeflerinin sorulması üzerine, “A Milli Takım her yerli teknik direktörün en büyük tepe noktasıdır. Olumlu olumsuz bunu yaşadım. İyi tecrübeler edindim. Büyük takımlardan da teklif aldım, sonrasında Milli Takım’dan da teklif aldım. Ama bugün nereye gideceğini bilmediğim bir süreci yaşıyoruz. Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım. Bu proje devam ediyor. Avrupa’da antrenörlük yapmak için Milli Takım’la ya da kulüp takımıyla uluslararası başarı kazanmak gerekiyor. Umarım önümüzdeki süreçte bunu başarma şansı bulurum” cevabını verdi.

“SİSTEM OYUNCUYU DEĞERLİ HALE GETİRİR”

Arda transferinin gerçekleşmesi halinde magazinsel yönünün takıma zarar verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Avcı, “Benim tanıdığım en duygusal insanlardan biri. Arda ile hayatın içinde de dışında da konuşuyoruz. Transfer gerçekleşirse onun tamamen futbola odaklanacağını düşünüyorum. Sistem oyuncuyu değerli hale getirir. Sistemin dışına çıkmayacak her oyuncuya kapımız açık. Emre neden alınıyor dendi. Sahadan çıkarken alkışlandı. Bu oyuncuları kolay bulmuyoruz. O yüzden iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“TAMAMEN İŞİME ODAKLIYIM”

Son günlerde gündeme gelen kulübün satılacağı iddialarına da cevap veren Avcı, “Ben başkanla bu konuları konuşan biri değilim. Bir teknik direktörün bu konuların dışında kalması taraftarıyım. Ben tamamen işime odaklıyım. Nasıl daha iyisini yapabilirim diye odaklanıyorum. Bugün dünyada dev kulüplerin yabancı sermayeleri var. Kulüp için iyi olacaksa neden olmasın” şeklinde konuştu.