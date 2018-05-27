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A Milli Takım’da Sinan Bolat ilk antrenmanına çıktı

A Milli Futbol Takımı, İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. A Milli Takım kadrosuna katılan kaleci Sinan Bolat ise ilk antrenmanına çıktı.

27 Mayıs 2018 Pazar 21:22
A Milli Takım’da Sinan Bolat ilk antrenmanına çıktı

A Milli Futbol Takımı, İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. A Milli Takım kadrosuna katılan kaleci Sinan Bolat ise ilk antrenmanına çıktı.

A Milli Futbol Takımı, yarın 21.15’de İran ile karşı karşıya geleceği özel maçın hazırlıklarını bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mircea Lucesu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu ile başladı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, taktik antrenmanla idmanı noktaladı

Kırmızı-beyazlılarda tedavisi süren Abdülkadir Ömür, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Millilerin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)
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