A Milli Takım Cenevre’de

A Milli Takım, Tunus ile oynayacağı özel maç için İsviçre’nin Cenevre kentine ulaştı.

A Milli Takım, 1 Haziran Cuma günü Tunus’la oynayacağı özel maç için İsviçre’nin Cenevre kentine geldi.

Millilerin, saat 15.00’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçağı yerel saatle 17.10’da Cenevre’ye indi. Ay-yıldızlıları, Türkiye Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve beraberindeki heyet karşıladı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra konaklayacağı otele geçti ve yarın yapacağı son çalışma öncesi istirahate çekildi. A Milli Takım, Tunus maçının son provasını yarın saat 18.30’da Colovray Stadı’nda yapacak. Teknik Direktör Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise saat 12.30’da başlayacak.

(İHA)