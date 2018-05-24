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A Milli Takım çalışmalarını sürdürüyor

A Milli Takım, 28 Mayıs’ta İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. İdmanlara tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür katılmazken, kaleci Volkan Babacan ise tedbir amaçlı olarak sabah çalışmasında yer almadı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 22:25
A Milli Takım çalışmalarını sürdürüyor

A Milli Takım, 28 Mayıs’ta İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. İdmanlara tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür katılmazken, kaleci Volkan Babacan ise tedbir amaçlı olarak sabah çalışmasında yer almadı.

İran ile 28 Mayıs’ta 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sabah ve akşam gerçekleştirilen idmanlarda, ısınmanın ardından pas, dar alan oyunları ve maç taktiği üzerinde çalışmalar yapıldı.

Tedavisine devam edilen Abdülkadir Ömür iki antrenmanda da yer almazken, sabah idmanına tedbiren katılmayan kaleci Volkan Babacan ise akşam çalışmasına katıldı. Milliler, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. İdmanın ilk 30 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

(İHA)
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