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A Milli Takım Antalya’da

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel maç için Antalya’ya geldi.

22 Mart 2018 Perşembe 12:59
A Milli Takım Antalya’da

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel maç için Antalya’ya geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart Cuma günü Antalya’da oynayacağı özel maç için Antalya’ya geldi. Saat 11.00’da Sabiha Gökçen Havaaalanı’ndan özel uçakla Antalya’ya gelen milli takım, saat 12.20’de CIP kapısından çıkarak kendilerini bekleyen otobüse bindi. A Milli takım oyuncuları Antalya’nın Belek turizm bölgesinde bulunan otellerine geçti. Milli takım kafilesinde TFF Başkanvekili Ali Dürüst de yer aldı. A Milli Takımı CIP kapısında Antalya Spor Lisesi öğrencileri karşılarken milli oyunculara ve teknik heyete çiçek verdiler.

A Milliler maçın oynanacağı Antalya Stadyumu’nda bugün saat 19.30’da basına açık olarak yapacağı antrenmanla İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu da, bugün son antrenman öncesi saat 19.00’da bir basın toplantısı düzenleyecek.

(Adem Akalan - Memiş Akın/İHA)
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