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A Milli Futbol Takımı Moskova’da

A Milli Futbol Takım’ı Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı için Moskova’ya geldi.

03 Haziran 2018 Pazar 21:46
A Milli Futbol Takımı Moskova’da

A Milli Futbol Takım’ı Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı için Moskova’ya geldi.

İsviçre’den Rusya’ya geçen A Milli Futbol Takımı, Rusya ile oynanacağı özel maçın hazırlıklarına Moskova’da devam edecek. Akşam saatlerinde Moskova’nın Vnukova Havalimanı’na gelen milleri bir grup taraftar karşıladı. Millerin gelişi için Moskova polisi havalimanında güvenlik önlemleri aldı.

A milliler, 5 Haziran Salı günü 2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
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