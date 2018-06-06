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A Erkek Milli Takımı grubunu lider tamamladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Altın Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, bu akşam deplasmanda Ukrayna’ya 3-2 mağlup olmasına rağmen grubunu lider tamamladı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 22:56
A Erkek Milli Takımı grubunu lider tamamladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Altın Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, bu akşam deplasmanda Ukrayna’ya 3-2 mağlup olmasına rağmen grubunu lider tamamladı.

A Erkek Milli Takımı, gruptaki altıncı ve son karşılaşmasında bugün deplasmanda Ukrayna’ya konuk oldu.

Milliler, Ukrayna’nın Ivano Frankivsk şehrinde bulunan Physical Education College’de oynanan mücadelede rakibine 29-31, 25-23, 25-23, 19-25 ve 11-15’lik setlerle 3-2 mağlup olmasına rağmen grubunu 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 13 puanla lider olarak tamamladı.

A Erkek Milli Takımı, 13-14 Haziran tarihlerinde, Çek Cumhuriyeti’nin Karlovy Vary şehrinde yapılacak Dörtlü Finaller’de, ev sahibi Çek cumhuriyeti, A Grubu’ndan Estonya veya Belçika, C Grubu’ndan Finlandiya veya Portekiz ile mücadele edecek.

(İHA)
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