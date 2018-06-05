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8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Eskişehir’de 15 yaşındaki genç kız, 8’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

05 Haziran 2018 Salı 22:23
8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Eskişehir’de 15 yaşındaki genç kız, 8’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak Arkadaş Apartman’ında gerçekleşti. 15 yaşındaki lise 1 öğrenci Yaren T., iddialara göre 8’inci kattaki apartman dairesindeki arka bahçeyi gören pencereye çıktı. Burada Yaren T., henüz belirlenemeyen nedenle 8’inci kattan apartmanın arka bahçesinde bulunan yeşil alana düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı. Çiçeği burnunda gencin aile yakınları ise, apartman önünde sinir krizi geçirdi. Hastaneye götürülen Yaren T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan polis ekipleri tarafından genç kızın 8’inci kattan düşme nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa Kaplan /İHA)
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