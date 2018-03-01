5 yıl sonra Trabzonspor - Beşiktaş maçı yönetecek

Ligin 24. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında düdük çalacak Halis Özkahya, en son 2013 yılında iki takım arasındaki bir maçı yönetti.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Medical Park Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada Özkahya’nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

Hakem Halis Özkahya, daha önce Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda iki kez düdük çaldı. 2008-2009 sezonunda Trabzon’da oynanan maçta taraflar golsüz beraberlikle sahadan ayrılırken, 2013-14 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta ise ev sahibi Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

HALİS ÖZKAHYA’NIN TRABZONSPOR KARNESİ

Halis Özkahya ev sahibi Trabzonspor’un bu sezon 3 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, Bursaspor’u 1-0, Galatasaray’ı 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Halis Özkahya bugüne kadar 27 Trabzonspor maçı yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 galibiyet, 9 beraberlik alırken 7 maçta da yenildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Halis Özkahya bu sezon Beşiktaş’ın ise 2 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olurken, Antalyaspor’u ise 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Özkahya yönetiminde oynadığı 31 maçın 18’ini kazanırken, 8 maçta berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Özkahya yönetimindeki 5 maçtan ise mağlup ayrıldı.

(Gökmen Şahin/İHA)