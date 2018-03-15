Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117202
ALTIN
165.007
DOLAR
3.8948
STERLİN
5.4430
EURO
4.8032
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

Hakem Bülent Yıldırım, kariyerindeki 5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez, sarı-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

15 Mart 2018 Perşembe 12:11
5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

Hakem Bülent Yıldırım, kariyerindeki 5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez, sarı-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da ezeli rakibi olan Galatasaray’ı ağırlayacak. Zorlu derbi mücadelesini ise hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk üstlenecek.

87 SARI, 5 KIRMIZI

46 yaşındaki hakem, daha önce 5 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda 2 kez sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrılırken, 1 kez sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Zorlu karşılaşmaya görevlendirilen Yıldırım, bu sezon Süper Lig’de 18 mücadeleyi yönetti. Bu maçlarda 87 kez sarı kart gösteren Bülent Yıldırım, 5 kez de kırmızı kart ile cezalandırdı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rakip CSKA Moskova
Rakip CSKA Moskova
Çalımbay’dan ‘transfer yasağı’ değerlendirmesi
Çalımbay’dan ‘transfer yasağı’ değerlendirmesi
"Ronaldo Beşiktaş’a gelmek istiyor"
"Ronaldo Beşiktaş’a gelmek istiyor"
Galatasaray’da 14 futbolcu ilk kez
Galatasaray’da 14 futbolcu ilk kez
İşte 26. haftanın hakemleri
İşte 26. haftanın hakemleri
Fatih Terim’in Fenerbahçe raporu
Fatih Terim’in Fenerbahçe raporu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim