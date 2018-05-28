“4 şampiyonluğumuz elimizden alındı”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe 6 kez şampiyon oldu ama 4 kez de şampiyonluğu elinden alındı” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, TRT Spor’da katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

“FENERBAHÇE’NİN 4 ŞAMPİYONLUĞU ELİNDEN ALINDI”

3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe’nin ciddi darbeler aldığını belirten Başkan Yıldırım, “Fenerbahçe, 6 kez şampiyon oldu ama 4 kez de şampiyonluğu elinden alındı. Her şeyi 3 Temmuz’a bağlamayın diyor ama bağlanır. Fenerbahçe Başkanı 1 yıl hapiste kalmıştır. 2013 yılında buna rağmen şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi’ne alınmadık. Trabzon’dan gelirken Rize’de kurşunlanmış bir takım. Bir otobüs futbolcu kurşunlanmıştır. O gün Fenerbahçe, Türkiye lig lideri olmuştu. Şampiyonluğa giden takım o gece bitmişti. Moral olarak bitmişti. Yabancıların hepsi korkmuştu. Yerliler ne yapsın. Şampiyonluk kaçmıştı. 3 Temmuz, Fenerbahçe’nin üzerinden silindir gibi geçti” diye konuştu.

“FENERBAHÇE, 3 TEMMUZ İLE ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ”

Fenerbahçe’ye, FETÖ tarafından ele geçirilme operasyonları yapıldığını söyleyen Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe, 3 Temmuz ile çok büyük acılar çekti. FETÖ örgütü tarafından ele geçirilme operasyonları yapıldı. Bu operasyonlara karşı ben ve arkadaşlarım karşı durduk. Asıl amaç, Fenerbahçe camiasını ele geçirmekti. Sonra diğer kulüpleri ele geçireceklerdi. Fenerbahçe ile başlamak istediler çünkü en güçlü takım Fenerbahçe. TFF’yi de ele geçirmek istediler. Bunun bir şike davası olmadığını, kumpas davası olduğunu hep söyledik. Bunun kavgasını yaptık. İfadelerimizi buna göre verdik. Silivri’de ’Ne şikesi? Memleket elden gediyor’ dedim. Çünkü bunu gördüm. Bu yaşananlardan sonra Fenerbahçe, değerlerini kaybetti. Halka açılmış hisse senetleri düştü” dedi.

“BU KAVGAYI YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şike süreci ile ilgili gereken her şeyi yapacağını aktararak, “Fenerbahçe, hak ettiği Şampiyonlar Ligi’ne iki defa gidemedi. Maddi ve manevi zararlar verildi kulübe. Görsel ve yazılı olarak herkes ’Fenerbahçe şike yaptı’ diye ayağa kalktı. Bugün hala o kişiler gazetelerinde yazılarını yazmaya devam ediyor. O günü bize yaşatanlarla bir hesaplaşma yaşamamız gerekiyor. Maddi ve manevi olarak bir hesaplaşma lazım. Ne zaman olacak bu? Yargıtay kararı ile. Herkesle temiz bir sayfa açacağız. Bu hesaplaşmayı sadece ben ve arkadaşlarım yapabilir. Fenerbahçe’ye 3 sene daha başkanlık yapayım diye aday değilim. Ben bir hesaplaşma yaşayacağım. Yoksa başkası da gelir, bunu ben takip ederim der ama bir yerden sonra bıkkınlık gelir kendi yaşamadığı için. Biz öyle değiliz. Biz yaşadık. Bu kavgayı yapmamız gerekiyor. Yapmazsak 50 yıl sonra da ortada kalacak. Fenerbahçe, kayıplarını isteyecektir. Gerekirse devletten isteyecektir. Devlete mahkeme açacağız. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Bunların hepsiyle hesaplaşacağız. Bunlar için 3 yıl daha adayım. Bir daha da aday değilim. Ondan sonra Fenerbahçe’de başkanlık yapmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe’ye şart koşulmaz” şeklinde konuştu.

"BORÇ 400 MİLYON EURO"

Ali Koç’un “Borcu bize söylemiyorlar” açıklamalarına ise Yıldırım, şu şekilde karşılık verdi:

"Borç var tabii. 400 milyon Euro, her yerde söylüyoruz. Kur farkından dolayı artış oldu. 2 defa Şampiyonlar Ligi’ne gidemedik. O paralar gelse şimdi 300 milyon olacaktı borç. Fenerbahçe’nin borcunun nerelerden geldiği belli. Basket takımının her yıl 15 milyon Euro açığı var. 4 sene Final Four’a gitti, 60 milyon Euro."

“BEN KİMSEYE ŞUNU ŞİKAYET EDİN DEMEDİM”

Ali Koç’un “101 kişi beni şikayet etti” açıklamalarına da cevap veren Başkan Yıldırım, “Benim bilgim olmadan başkaları gidip şikayet etmişse ve bundan dolayı beni suçluyorlarsa, kim suçluyorsa onlar namussuz ve şerefsizdir. Ben kimseye şunu şikayet edin demedim. Ali Koç, söylenen her şeye inanıyor. İnanma, biraz rahat davran ya. Rahat ol. Ben birisini suçlayacaksam kamuoyu önünde suçlarım. Bunları yapacak yürek var bende. Ben yürekli adamım. Kimse konuşamazken ben Fenerbahçe’yi savunuyordum. Varsa bir şey abisini alsın gelsin yanıma. Kulüpteyim her gün. Öğleden sonra buyursun gelsin” dedi.

“UEFA’YI MAHKEMEYE VERECEĞİZ”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA’yı mahkemeye vereceklerini açıklayarak, “UEFA diyecek ki bunun sorumlusu TFF, ona git. Biz TFF’ye gidip tüm hakkımızı alacağız. Şampiyonlar Ligi için de UEFA’ya mahkemeye vereceğiz. 1.8 milyarlardan 500 milyonlara düşen değerimiz için oturup devletle konuşacağız. Bu zararımızı devlet karşılayacak. Bunu devletin hakimleri, savcıları yaptı. Fenerbahçe, 2011’de çağ atlıyordu. Fransa dergisi, önümüzdeki 10 yılda iki Avrupa takımı geliyor diyordu, biri Fenerbahçe, biri de Brondby. İlk 20 takım içindeydik biz” dedi.

“AYKUT HOCA DUYGUSAL BİRİ, ÇABUK KARARLAR ALIYOR”

Aziz Yıldırım, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Aykut hoca personel olarak iyi. Hakem, o maç gereğini yapsa Fenerbahçe şampiyondu. O zaman Aykut hocayı kimse tartışmayacaktı. Aykut hocanın 1 yıllık sözleşmesi daha var. Seçim bitsin, oturup konuşacağız. Orta yolu bulursak ona göre karar vereceğiz, bulamazsak ona göre. Aykut Kocaman temiz, doğru, çalışkan biri ama onun da duygusallığı var. Çok çabuk duygusallaşıyor. Biraz beklese daha doğru karar verir. Duygusal olunca üzülüyor, ona göre çabuk kararlar alıyor.”

(İHA)