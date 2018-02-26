4 isim A Milli Takım yolunda

Spor Toto 1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor’da forma giyen 4 genç futbolcu, A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla düzenlenen karma maçları kadrosuna davet edildi.

G.Manisaspor’da genç futbolcular Kağan Miray Bağış, Asım Hamzaçebi, Berk Cambaz ve Göktuğ Bakırbaş, A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Milli Takımlar Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun talebi üzerine düzenlenen organizasyona çağrıldı. Spor Toto 1. Lig karmaları müsabakaları 28 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’de, TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde oynanacak. Karşılaşmaları A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun da izleyeceği bildirildi.

(İHA)