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32. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak olan hakemler açıklandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 11:37
32. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak olan hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 4, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:

4 Mayıs Cuma

20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

...

5 Mayıs Cumartesi

16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

...

6 Mayıs Pazar

16.00 Fenerbahçe - Bursaspor: Fırat Aydınus

16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halis Özkahya

16.00 Beşiktaş - Kayserispor: Barış Şimşek

19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

...

7 Mayıs Pazartesi

20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

(İHA)
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