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“3 puanı cebimize almak önemliydi”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Son haftalara giriyoruz. Oyunun içinde dalgalanmalar yaşadık. Sonuçta 3 puanı cebimize almak önemliydi. Yarış devam ediyor” dedi.

01 Nisan 2018 Pazar 19:18
“3 puanı cebimize almak önemliydi”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Son haftalara giriyoruz. Oyunun içinde dalgalanmalar yaşadık. Sonuçta 3 puanı cebimize almak önemliydi. Yarış devam ediyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında şampiyonluğun güçlü adaylarından M. Başakşehir, deplasmanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle T.M. Ahkisarspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan M.Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Öncelikle atmosfer çok güzel, stat çok güzel. Stadı bu ortamı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. İyi bir takım. Zeminin düzgün olması özellikle teknik kapasitesi yüksek oyunculara sahip olmamız, topa daha fazla sahip olmamızı gerektiriyordu. Oyun başlangıç anlamında bizim adımıza iyiydi ama duran toptan gol yedik. 4 senedir alan savunması yapıyoruz ama çok basit. Blokların arasında boşluk vardı. Ordan golü yedik ve ondan sonra oyunumuzda dalgalanmalar oldu. 40. dakikada rakibe geçişten iki tane pozisyon verdik. Rakip onları atsa koparma şansı olabilirdi. İkinci yarıda Costa’nın kötü oynaması değil, teknik bir değişiklik yaptık. Oyundan çıkartıp topa sahip olup Emre ile beraber bu üçlü organizasyonu yapmak istedik. Çalıştığımız pozisyonlardı. Rakibe özellikle kenarlardan yapacağımız ortalarla sonuç bekliyorduk. Bununla beraber hemen ikinci yarının başında gol olması oyuna tekrar dönmemizi sağladı. Özgüvenimizi yakaladık. Gole kadar bir ara yüzde 70 küsurla topla oynadık. Oyunun tamamında yüzde 69 gibi bir oranla top bizdeydi. Daha fazla üretebilirdik. Oyunda artılarımız eksilerimiz var. İlk defa beklerimiz oynamasına rağmen iki asist yaptılar. Bu önemli. Arda sakatlıktan çıktı hem oyundaki aklı hem de bugün çok mesafe kat eden oyuncularımızdan bir tanesiydi. Son haftalara giriyoruz, kazanmak önemliydi. Oyunun içinde dalgalanmalar yaşadık. Sonuçta 3 puanı cebimize almak önemliydi. Onun için yarış devam ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Akhisar’a da başarılar diliyorum” dedi.

Buldukları ikinci golün dışarıdan çevrilip çevrilmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Avcı, “Daha görmedim ama bakacağım. Eğer dışarıdaysa ona göre cevabını da veririm. Seyreden arkadaşlarımız çok zor bir karar dediler, bir bakıp değerlendirmek lazım. Maçın genelini sadece bir pozisyona bakarak değerlendirmemek lazım. Bize de rakibe de oluyor. Oyuncuların hepsi iyi niyetliydi. Daha fazla ihtiyacı olan bizdik” diye konuştu.

(Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ/İHA)
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