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3 puan 3 golle geldi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti.

25 Şubat 2018 Pazar 15:54
3 puan 3 golle geldi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Aytaç’ın kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Doria meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada Cem’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı gitti.

44. dakikada ceza sahasına giren Adem şutunu çekti, kaleciden dönen topu Dening tamamlamaya çalıştı ancak bu kez de defans araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Cissokho’nun ortasında altıpasta topla buluşan Aytaç gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

52. dakikada Adem’in pasında topla buluşan Barazite ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Çağlar iki hamlede topu kontrol etti.

54. dakikada Adem ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

60. dakikada Cissokho’nun sol kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Boutaib, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada Gilberto’nun altıpas içerisine gönderdiği top defansa çarptıktan sonra boşta kaldı oluşan karambolde Barazite topu ağlara gönderdi: 3-0

87. dakikada kısa paslarla cezasahasına giren Leandro kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu çekti top Ertaç’ta kaldı.

90. dakikada Leandrinho, kazanılan penaltıyı Leandro gole çevirdi. 1-3

---KÜNYE---

Stat: Malatya

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Doria xxx, Murat Yıldırım xxx, Boutaıb xx (Berk dk. 78 x), Adem xxx, Cissokho xxx, Aytaç Kara xxx, Mina xxx, Rahman Buğra xx, Denıng xx (Gilberto dk. 61 x), Diallo xx (Barazite dk. 46 xx)

Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Pereira, Barazite, Eren, Azubuike, Sincere, Berk, Gilberto, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Ferhat xx (Özgür dk. 5 xx), Traore xx (Murat Akın dk. 84 ?), Skulason xx, Hakan Aslantaş x (Bliznichenko dk. 46 x), Anton xx, İshak xx, Leandrinho xx, Cem xx, Ibanez xx, Kage xx

Yedekler: Furkan, Tayyib, Stahl, Ahmet, Murat Akın, Özgür Yılmaz, Alican, Yusuf, Andrıı

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Goller: Doria (dk. 23), Boutaıb (dk. 60), Barazite (dk. 69) (Evkur Yeni Malatyaspor), Leandrinho (dk. 90 pen) (Kardemir Karabükspor)

Sarı Kartlar: Doria, Denıng (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore, Kage, Cem (Karabük)

(İHA)
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