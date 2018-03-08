3 büyüklerden Kadınlar Günü mesajı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle sosyal medya hesaplarından ‘Kadınlar Günü’ mesajı yayınladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 3 büyükler tarafından unutulmadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, resmi sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle mesaj yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün hesabından yapılan açıklamada "Kadına karşı şiddetin ve sosyal eşitsizliklerin son bulduğu daha iyi bir dünya dileğiyle" ifadeleri kullanılırken, Beşiktaş’ın paylaşımında ise, "Kadına Şiddete Hayır" vurgusu yapıldı. Sarı-lacivertlilerin hesabından ise, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajı yayınlandı.

(İHA)