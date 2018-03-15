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21. mart randevusu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’de mart ayında bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

15 Mart 2018 Perşembe 11:01
21. mart randevusu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’de mart ayında bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 100 yıllı aşkın rekabetin içinde 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig’in kurulduğu 1959 yılından itibaren ligde mart ayında bugüne kadar 20 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 9 kez rakibini mağlup ederken, sarı-kırmızılılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

Mart ayında oynanan maçlarda Fenerbahçe, 28 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray da 22 gol kaydetti. İki takım arasında mart ayında oynanan maçlarda en fazla alınan skor ise 2-1 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Lig’de mart ayında oynanan karşılaşmalar şöyle:

2014/2015

08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

2011/2012

17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2

2010/2011

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2009/2010

28.03.2010 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2002/2003

08.03.2003 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0

1999/2000

26.03.2000 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

1998/1999

07.03.1999 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0

1995/1996

22.03.1996 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0

1994/1995

19.03.1995 Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0

1993/1994

12.03.1994 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

1987/1988

19.03.1988 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2

1985/1986

01.03.1986 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

1984/1985

03.03.1985 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2

1977/1978

19.03.1978 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2

1976/1977

20.03.1977 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

1974/1975

23.03.1975 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

1973/1974

03.03.1974 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

1971/1972

12.03.1972 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

1967/1968

03.03.1968 Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0

1964/1965

21.03.1965 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

(Oğuzhan Ort/İHA)
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