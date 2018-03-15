21. mart randevusu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’de mart ayında bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 9’a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray, 100 yıllı aşkın rekabetin içinde 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig’in kurulduğu 1959 yılından itibaren ligde mart ayında bugüne kadar 20 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 9 kez rakibini mağlup ederken, sarı-kırmızılılar da 5 kez sahadan galip ayrıldı. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.
Mart ayında oynanan maçlarda Fenerbahçe, 28 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray da 22 gol kaydetti. İki takım arasında mart ayında oynanan maçlarda en fazla alınan skor ise 2-1 olarak kayıtlarda yer alıyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Lig’de mart ayında oynanan karşılaşmalar şöyle:
2014/2015
08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0
2011/2012
17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2
2010/2011
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2009/2010
28.03.2010 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2002/2003
08.03.2003 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0
1999/2000
26.03.2000 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
1998/1999
07.03.1999 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0
1995/1996
22.03.1996 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 0
1994/1995
19.03.1995 Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0
1993/1994
12.03.1994 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
1987/1988
19.03.1988 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2
1985/1986
01.03.1986 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
1984/1985
03.03.1985 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2
1977/1978
19.03.1978 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2
1976/1977
20.03.1977 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
1974/1975
23.03.1975 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
1973/1974
03.03.1974 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1
1971/1972
12.03.1972 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1
1967/1968
03.03.1968 Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0
1964/1965
21.03.1965 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1(Oğuzhan Ort/İHA)