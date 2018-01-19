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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası logo ve sloganı belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday olan Türkiye, logo ve sloganını görücüye çıkardı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:00
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası logo ve sloganı belli oldu

Türkiye’nin adaylık çalışmalarını sürdürdüğü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası logo ve sloganı tanıtım toplantısı, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik ile A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı.

2808 slogan ve 864 logo arasından seçim arasında yapıldı ve ‘Birlikte Paylaşım’ sloganı seçildi. Törende aday şehirler olan Antalya, Konya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Trabzon, Eskişehir, İstanbul ve Ankara şehirleri ve statları tanıtıldı.

LOGONUN HİKAYESİ

Türkiye’nin UEFA EURO 2024 logosundaki renk kırmızı, evrensel dostluk ve hoşgörüyü simgeliyor. Aynı zamanda yeni bir başlangıç yapan insanların yaşama sevincini dile getiren kırmızının sıcaklığında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için cesaret ve enerji de var. UEFA EURO 2024 logosundaki şık siyah renk, Avrupa Futbol Şampiyonası’na bilgelik katıyor. Gücün renklerdeki simgesi siyah, Türk insanının mizacındaki ağırbaşlılık ve asaletten de ayrı düşünülemez. Futbolda kendi kararını veren kahraman insanların denge, yeniden doğuş, öz güven ve yüksek konsantrasyon karakteri, yağmurla dolu bulutlar gibi bereketli siyahın derinliğinde anlam buluyor.

Geometride evrenin küçük bir modeli olan daire, takım, takım ruhu ve mükemmeli aramayı içeren UEFA EURO 2024 logosundaki güçlü mesajlarını en yoğun şekilde futbol topunda sembolleştiriyor.

Daire ile özgün bir uyum gösteren yıldız, erdem, profesyonellik ve üretkenliği hedefleyen insan bedenini temsil ediyor. TFF’nin çağdaş ve kurumsal bir yapıda futbola yaygınlık kazandırma, ülke genelinde katılımı artırma, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olma misyonu da yıldızla anlatılıyor. Yıldızın etrafındaki beş adet beşgen, futbolcu, teknik adam, taraftar, hakem ve golü simgeliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun nihai hedef Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği idealinin coşkusu, kendini kalp şeklindeki 2024 rakamında ifade ediyor. 2024 ve Türkiye ifadesinin birleşmesi, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapma arzusu ve Türkiye’nin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguluyor.

Son Güncelleme: 19.01.2018 11:06
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