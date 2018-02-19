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2018 Motobike İstanbul başlıyor

Bu yıl 10’uncu kez kapılarını açacak olan Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı "Motobike Istanbul 2018", 22 Şubat’ta başlıyor.

19 Şubat 2018 Pazartesi 12:43
2018 Motobike İstanbul başlıyor

Türkiye’de ve dünyada motor tutkunlarını 9 yıldır biraraya getiren Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı’nın 10’uncusu Motobike Istanbul 2018 22-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak. Fuarın bu sene ana sponsoru Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markalarından Aytemiz oldu.

Yapılan açıklamada, fuar boyunca, ziyaretçilerin kasklarını ve montlarını emanet edeceği dolapları da ücretsiz olarak kullanıma sunacak olan Aytemiz, ayrıca standını ziyaret edenlere de küçük sürprizler sunacak. Standı ziyaret eden motosiklet kullanıcıları, araçlarından inmeden ödeme yapmalarını sağlayan ’Motordan Öde’ özelliğine sahip Aytemiz Kart’ları da buradan temin edebilecekler. Aytemiz fuar boyunca ilk bin kişiye vereceği bu kartlarda yapacak yakıt alımlarında kullanabilecek hediye puan da sunulacak.

Türkiye’de motosikletlileri bu ölçekte sahiplenen ilk ve tek marka olduklarını hatırlatan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, motosikletlerin ve motosiklet kullanıcılarının Türkiye’de hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini söyledi. Motosikletlerin en çağdaş ve çevreci ulaşım araçlarından biri olduğunu ve bu nedenle çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılmasının Türkiye’ye önemli avantajlar sağlayacağına dikkat çeken Eke, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Motorcu Dostu İstasyon’ konsepti, hem kendi sektörümüzde hem de motosiklet camiasında büyük ses getirdi. Biz Aytemiz olarak tüm müşterilerimizi dinliyor, onların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun ürün ve hizmeti hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların da taleplerini dinleyerek bu projeyi hayata geçirdik. 25 istasyonla başladığımız ve hali hazırda 100 istasyona ulaştığımız projede hedefimiz 150 istasyona ulaşmak. Bu projede amacımız motosikletliler için bir farkındalık oluşturmaktı. Çok kısa sürede hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2018’in ana sponsorluğunu üstlenerek motorcu dostlarımız ile yeniden bir araya gelecek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum".

Son Güncelleme: 19.02.2018 14:37
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Motobike 2018 IstanbulMotosiklet FuarıMotobike Istanbul Fuarı
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