1’er TL toplayarak ‘Şike Anıtı’ yapacak

Trabzon’da çay ocağı işleten ve yol üzerinde bulunan masalarını kaldırmak isteyen belediye görevlilerine tepki için sandalye üzerinde oturarak tepkisini ortaya koyan Halit Şahin bu eyleminin ardından Fenerbahçe Müzesi’ndeki 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını almaya çalışırken yakalanmıştı. Eylemlerin ardından İstanbul’a “80 günde devri adalet” sloganı ile yürümeye başlayan Halit Şahin, bu sefer Trabzonspor için şike anıtı yapmaya karar verdi. Maliyeti yaklaşık 95 bin TL’ye mal olması planlanan şike anıtının tanıtımı için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen Halit Şahin, yanlarında getirdikleri sembolik şampiyonluk kupası ile basına poz verdi. Şahin, anıtın maddi kaynağının sadece taraftarlar olduğunu söyledi. Şike anıtının üç metre çapında iki metre yüksekliğinde mermer bir platform üzerine kurulacağını belirten Şahin, önünde Trabzonspor logosunun yer alacağını ve şike anıtının bulunduğu mermer kaidenin üzerinde 7 adet çocuk figürü heykelinin de yer alacağını kaydetti.

“Hepinizin bildiği gibi taraftarı olduğumuz Trabzonspor bir 2010-2011 sezonu yaşadı ve bu sezon halen daha sona ermedi” diyen Şahin, “Yaşanan haksızlıklar ve yaşatılan mağduriyetlerin hepsinin farkındayız. Bu farkındalık sebebiyle şehrimizde yıllar önce bir ‘Şike Anıtı’ veya ‘Temiz Futbol Anıtı’ gündemi oluşmuştu. Bu gündemi Trabzon’a biz yeni bir gündem maddesi olarak sunmadık. Ancak bu anıt bugüne kadar yapılamadı. Bunun neden gerçekleştirilemediği ile ilgilenmiyoruz. Herhangi bir polemik ile eksenimizi kaydırmak istemiyoruz” dedi.

Üç metre çapında iki metre yüksekliğinde mermer bir platform olacağını dile getiren Şahin, “Bu platformun önünde Trabzonspor logosu, arka tarafından şampiyon olan kadromuzun görselleri ve isimleri bulunacak. Sol ve sağ tarafında Mustafa Kemal Atatürk’ün, Hazreti Ali’nin adaletsizlikle alakalı sözleri ve CAS kararından bir madde yer alacaktır. Ayrıca vefat eden taraftarlarımızın isimleri bulunacak. Mermer kaidenin üzerinde 7 adet çocuk figürü heykelleri olacak. Bu çocukları hepsinin ellerinin üzerinde orijinal kupanın 3 kat büyütülmüş hali yer alacaktır” şeklinde konuştu.

"ŞİKE ANITINDA EREN BÜLBÜL DE OLACAK"

Şike anıtının Trabzonspor’un dik duruşunu sergileyecek bir eser olacağını söyleyen Şahin, “Bu anıt umutları, yarınları, mutlulukları çalınan çocukları temsil ediyor. Bizim çocuklarımız illa ki bu kupayı veya başka şampiyonlukları görecek. Ama bu anıtın üzerinde bu kupayı asla göremeyecek olan şehit olmuş, hayata gözlerini kapatmış çocuklarımız var. Şehit olan Eren Bülbül, 1996’da vefat eden Mümin Aydın ve 2017’de kaybettiğimiz Kemal Onur Sevinç var. Bu çocuklar Trabzonspor’un şampiyonluğunu göremediler. Ancak onlar sonsuza kadar bu anıt ile birlikte bu kupayı ellerinin üzerinde tutacaklar. Hayatta olan çocuklarımıza haksızlık ve adaletsizliğe karşı sessiz kalınmayacağını gösterecek olan bir sembol ile Trabzonspor’un dik duruşunu sergileyecek bir eserdir Şike Anıtı. Bu eser burada bulunan kimselerin değildir. Şike Anıtı sevinçleri çalınan çocuklarımızındır” diye konuştu.

"MALİYETİ 95 BİN TL"

Şike Anıtı’nın maliyetinin sadece taraftarlardan karşılanacağını dile getiren Şahin, “İmece usulü ile yapılan bir eser olacak. Bu anıtın bir çok parçası hediye edilmiştir. Kalan maliyeti yaklaşık 95 bin TL olacaktır. Şu ana kadar 55 Bin TL toplanmış ve ilgili yerlere ödemeler yapılmıştır. Tüm bunlar kayıt altındadır. Taraftarlarımız bu anıta katkı sunmaya devam etmektedirler. Anıtın nerede yapılacağına dair merakla beklenen bir husus var. Bu konuda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Trabzon’da hiç kimseden olumsuz bir geri dönüş almadık. Gerek belediye başkanları gerek Trabzonspor Kulübü gerekse de Trabzonspor Divan Başkanlığı Şike Anıtı’na olumlu yaklaşmışlardır. Biz taraftarlar olarak kulübümüze bu anıtı hediye ediyoruz. Yer konusunda karar verecek olan Trabzonspor Yönetim Kurulu ve şehri yönetenlerdir. Şu ana kadar somut bir cevap alamadık. Şike Anıtı’nın yeri kesinleşince kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.