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12 Dev Adam deplasmandan eli boş döndü

FIBA 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4. maçında A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya’ya 79-70 mağlup oldu. Bu sonuçla 12 Dev Adam, grupta ikinci yenilgisini aldı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 22:51
12 Dev Adam deplasmandan eli boş döndü

FIBA 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4. maçında A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya’ya 79-70 mağlup oldu. Bu sonuçla 12 Dev Adam, grupta ikinci yenilgisini aldı.

Salon: Riga Arena

Hakemler: Marius Ciulin xx, Fernando Calatrava xx, Michal Proc xx

Letonya: Janis Blums xx 8, Ingus Jakovics xx 10, Zanis Peiners xx 10, Andzejs Pasecniks xx 8, Aigars Skele x 5, Rolands Smits xxx 13, Martins Meiers xxx 13, Rihards Lomazs xx 10, Andrejs Grazulis x 2

Başnatrenör: Ainars Bagatskis

Türkiye: Furkan Aldemir x 4, Bobby Dixon xxxx 23, Melih Mahmutoğlu xx 11, Kenan Sipahi xx 8, Sertaç Şanlı x 2, Doğuş Balbay x 7, Metin Türen x 5, Ege Arar x 6, Göksenin Köksal x 4, Barış Ermiş x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. periyot: 14-21 (Türkiye lehine)

Devre: 32-36 (Türkiye lehine)

3. periyot: 57-54 (Letonya lehine)

(İHA)
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