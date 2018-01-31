Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119940
ALTIN
162.060
DOLAR
3.7529
STERLİN
5.3155
EURO
4.6732
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Yediği tavuğun kemiği yemek borusuna saplandı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yediği tavuğun kemiği yemek borusuna saplanan adam hastanelik oldu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:02
Yediği tavuğun kemiği yemek borusuna saplandı

Alınan bilgiye göre, Kumluca ilçesinde yaşayan Kazım K. (62), göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde yemek borusunda yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Sadık Bingül tarafından müdahale edilen hastanın yemek borusundan endoskopik yöntemle yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda kemik parçası çıkartıldı. Kemiğin yemek borusuna zarar vermesi nedeniyle hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Sadık Bingül, hastanın göğüs ağrısı ve acıma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, yapılan muayene ve kontrolde hastanın yemek borusunda yabancı bir cisim tespit ederek endoskopik yöntemle cismi çıkarttıklarını söyledi.

Cismin çatallı bir kemik parçası olduğunu ifade eden Bingül, “Operasyon sonrası hastamızın genel durumu iyi. Kemik parçasının yemek borusuna verdiği zararı görmek, genel durumunu gözlem altında tutmak amacıyla hastamızın tedavisi bir süre yoğun bakım servisinde sürdü. Bu tür vakalar erken müdahale çok önemlidir. Hastamızı tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edeceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Obezite çocukluk çağlarında başlıyor
Obezite çocukluk çağlarında başlıyor
Çocukları kış hastalıklarından koruma yolları
Çocukları kış hastalıklarından koruma yolları
Sahte grip ilacı üreten imalathaneye baskın
Sahte grip ilacı üreten imalathaneye baskın
Antidepresan kullanımında hastanın öyküsü bilinmeli
Antidepresan kullanımında hastanın öyküsü bilinmeli
Manevra tedavisi baş dönmesini iyileştiriyor
Manevra tedavisi baş dönmesini iyileştiriyor
Kanser hastalarının psikolojilerine iyi gelecek öneriler
Kanser hastalarının psikolojilerine iyi gelecek öneriler
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim