Yaza görünmez diş telleri ile merhaba deyin

Görünmeyen diş tellerinin kullanıldığı lingual ortodonti yönteminin, diş teli takma konusundaki kaygılara son vererek sağlıklı dişlere ve estetik gülüşlere kavuşmayı sağladığını belirten Ortodonti Uzmanı Dr. Cem Caniklioğlu, lingual ortodonti yöntemi hakkında bilgiler verdi.

Dişlerinde çarpıklık, açıklık ya da düzensizlik ile ilgili problem yaşadığı halde ortodontik tedaviye ve diş teli kullanmaya sıcak bakmayan birçok kişinin olduğuna dikkat çeken lingual ortodonti Uzmanı Dr. Cem Caniklioğlu, ''Düzgün dişlere ve güzel bir gülüşe sahip olmak isteyen ve bu amaçla ortodontistlere başvuran çoğu kişi estetik kaygıdan dolayı diş teli kullanmak istemiyor. Gelişen teknolojiler ile birlikte artık diş teli kullanımı kabus olmaktan çıkıyor. Ortodonti tedavilerinde sıkça öne çıkan yöntemlerden biri olan görünmeyen diş telleri son yıllarda birçok hastaya başarıyla uygulanıyor. Dişlerin dışarıdan görünen yüzeyleri hiçbir şekilde etkilenmiyor ve bu tedavi ile dişlerdeki düzelme sırasında özgürce gülümsemek ve konuşmak mümkün oluyor'' şeklinde konuştu.

''Yazı düzgün dişler ve estetik bir gülüşle karşılayın''

Yaklaşan yaz ayları öncesi estetik açıdan düzgün dişler ve mükemmel bir gülüşe sahip olmak için ortodontistlere başvuran kişilerde artış olduğuna dikkat çeken Dr. Caniklioğlu, ''Yaza fit ve bakımlı girmek isteyenler fiziksel görünümün yanı sıra ağız ve diş sağlığını da ciddi anlamda önemsiyor. Kış aylarında yeterince dikkat edilmeyen ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik kaygılar yaz mevsimi yaklaştıkça daha da artıyor. Dişlerinde çarpıklık ve düzensizlik olan birçok kişi yaza daha güzel dişler ve estetik bir gülüşle merhaba demek için ortodonti tedavilerine başlıyor. Bu noktada en çok talep gören uygulama görünmez diş teli oluyor. Lingual ortodonti'de kişiye özel olarak hazırlanan ve dişlerin iç yüzeylerine yapıştırılan ortodontik aygıt ve tellerle diş pozisyonları düzeltiliyor ve teller ön yüzeyden görünmediğinden dolayı estetik olarak sizlere avantaj sağlıyor. Lingual teknik kapsamında dişlerin ön yüzü yerine arka yüzüne takılan braket ve teller, klasik tedavilerle aynı olumlu özelliklere sahip oluyor'' dedi.

''Görünmeyen diş telleri ile özgürce gülümsemek mümkün''

Dr. Caniklioğlu, sağlıklı, bakımlı dişlerin yanı sıra estetik ve güzel bir gülüşe sahip kişilerin sosyal yaşamlarında daha mutlu, özgüvenlerinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Dr. Caniklioğlu, çapraşık dişlerin oluşturduğu olumsuz durumları hoş olmayan dış görünüş, ağız kokusu, plak oluşumu, diş eti hastalıkları, obezite ve konuşma bozuklukları olarak sıraladı. Dr. Canikloğlu, çapraşık diş probleminin özel eğitim almış ortodontistler tarafından uygulanan lingual ortodonti yöntemi ile başarılı bir şekilde tedavi edildiğini, dişlerin arka yüzlerine takılan küçük braketlerin estetik görünümü bozmadığı gibi özgürce gülümsemek isteyen tüm yetişkinler için etkili tekniklerden biri olarak öne çıktığını vurguladı.