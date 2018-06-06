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Yaz geldi, polen alerjisine dikkat

Çocuk İmmünoloji ve Alerjisi Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, polen alerjilerinin, tipine bağlı olarak, ilkbahardan başlayarak sonbahar başına kadar rahatsız edici olabildiğini söyledi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:31
Yaz geldi, polen alerjisine dikkat

Çocuk İmmünoloji ve Alerjisi Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, polen alerjilerinin, tipine bağlı olarak, ilkbahardan başlayarak sonbahar başına kadar rahatsız edici olabildiğini söyledi.

Herkesin özlemle beklediği yaz günleri gelirken alerjisi olan çocukların sağlıklı ve mutlu bir yaz geçirmeleri için, VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Kliniğinden Doç. Dr. Mehtap Kılıç dikkat edilmesi gereken önemli bilgileri paylaştı. Dr. Mehtap Kılıç, “Polen alerjileri, tipine bağlı olarak, ilkbahardan başlayarak sonbahar başına kadar rahatsız edici olabilir. Özellikle ilkbahar başlarında ortaya çıkan burun kaşıntıları, peş peşe hapşırıklar, göz sulanmaları ve kaşıntıları ağaç polenlerine bağlı olabilirken, bu belirtilerin yaz ortasında olması ot ve yabani ot polenleri ile ilişkili olabilir. Özellikle rüzgarlı havalarda çok uzak mesafelere taşınabilen polenler gözle görülmediği için fark edilmez ve açık pencerelerden evlerimize girerek rahatsızlık vermeye devam edebilir. Dışarıdan eve girişlerde el yüz yıkamak ve kıyafetlerin hemen değiştirilmesi, eve polen taşınmaması adına yardımcı olacaktır. Sabah saatlerinin polen açısından en yoğun dönemler olduğu da unutulmamalıdır. Polenlerin eve girişini önlemek amacı ile pencere yerine polen filtreli klimaların kullanımı da tercih edilebilir seçenekler arasındadır. Tatilde otellerde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de evcil hayvan alerjileridir. Kedi ve köpek tüyü alerjilerinde başka bir odada kedi köpek varlığı bile yakınmalara neden olabileceğinden bu tür alerjisi olan kişilerin otel seçimlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güneş, özellikle alerjik egzaması (atopik dermatit) olan çocuklarımızın kaşıntılarını artırmaktadır. Küçük çocuklarda terlemek yine önemli bir kaşıntı ve kabarma nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Güneş koruyucu krem kullanmak ve günlük duş almak, korunmada yardımcı olacaktır. Yazın sık karşılaşabildiğimiz arı sokmaları hayati tehlike oluşturacak kadar önemli reaksiyonlara neden olabilmektedir. Özellikle daha önce böyle reaksiyon geçirmiş kişilerin aşı tedavisi (arı immünoterapisi) alması çok önemlidir” dedi.

Doç. Dr. Mehtap Kılıç, bahsedilen durumları yaşayan kişilerin sağlıklı bir yaz dönemi geçirmesi ve mutlu bir tatil dönemi yaşaması için alerji hekimlerinden destek almalarının uygun olacağını sözlerine ekledi.

(İHA)
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