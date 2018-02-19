Vazovagal Senkop hastalığı nedir, neden olur?

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan futbolcu Gomis, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan kısa süreli bilinç kaybı ve bayılmalar yaşıyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlık bu hastalığı tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Gomis de bu rahatsızlığı futbol dünyasında yaşayan isimlerin başında geliyor.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce Gomis'in rahatsızlığıyla ilgili bir açıklama gerçekleştirmiş ve Fransız yıldızın futbol oynamasına engel bir hastalığının bulunmadığını ifade etmişti.

Vazovagal senkop veya nörokardiyojenik senkop, en sık senkop nedeni olarak biliniyor. Vagus sinirinin aktivasyonu ile ilişkili olan Bu hastalık anksiyete, korku, ağrı, sıcak ve nemli ortam, uzun süre ayakta kalma gibi faktörlerle tetikleniyor. Kalp hızını arttıran sempatik aktivite, duyarlı bireylerde vagal aktivasyona sebep oluyor. Bunun sonucunda kan basıncı ve nabız düşmesi sonucunda serebral perfüzyon bozuluyor ve senkop gelişiyor.