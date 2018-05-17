Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 25°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
101869
ALTIN
185.123
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0306
EURO
5.2589
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Uzmanından gençleşme sırları

Dr. Ata Nejat Ertek, göz ardı edilen bazı durumların aslında yaşlanmayı geciktirebildiğini söyledi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:51
Uzmanından gençleşme sırları

Dr. Ata Nejat Ertek, göz ardı edilen bazı durumların aslında yaşlanmayı geciktirebildiğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Yaşın ilerlemesine rağmen genç görünmek herkesin derdidir. Hayat koşuşturmacasında göz ardı edilebilen bazı noktalar aslında yaşlanmayı geciktirebiliyor. Cildiniz için daha önce hiç duymadığınız öyle formüller var ki bunlar gençleşme de etkilidirler” dedi.

OLUMLU PSİKOLOJİ

Hayata olumlu bakmak, pozitif düşünceler cilt de için önemlidir. Pozitif düşünmek sizi dinç ve genç kılar. Özellikle stres cilde zarar veren faktörlerin başında gelir .Cilt strese karşı anında tepki verir. Stresli olunduğu zamanlarda, böbreküstü bezleri bağışıklık sistemimizi zayıflatan kortizol hormonu salgılamaya başlar. Zayıflayan bağışıklık sistemi ise, zararlı etmenlerin, kolaylıkla deriden içeriye girmesine ve böylece cildin gerilmesine, kaşınmasına, yanmasına pütürlü görünüme ve aknelere sebep olur. Bu nedenle vücut sağlığı için ve dolayısıyla cilt sağlığı için stresten uzak durulmasında fayda vardır.

YÜZ ÜSTÜ UYUMAKTAN VAZGEÇİN

Pek çok kişi dikkat etmez ama yüz üstü uyumak yüz kırışmasını sebeplerin sebeplerinden biridir. Bu pozisyon yüzde ve özellikle dekolte bölgesinde belirgin kırışıklıklara yol açar. Her ne kadar gece bu pozisyonu korumak zor olsa da, en azından yüzüstü uykuya dalmamaya özen gösterin. Yüzüstü yatma alışkanlığı olmayan kişilerin daha az kırışıklığı olduğu görülmektedir. Bu nedenle sırt üstü uyumaya alışmanızda fayda var.

BOL BOL A VİTAMİNİ

A vitamini bir antioksidan gibi hareket ederek cildimizdeki zararlı unsurları etkisiz hale getirir. Kırışıklıkları önleyip enfeksiyona karşı direnerek cildimizin dinçliğini korur. A vitaminin üçte ikisi, sarı renkli meyve ve sebzelerdeki karotenden gelir. Karoten vücudumuz tarafından A vitaminin içinde imal edilir, bu nedenle cilt sağlığı için çok önemlidir. A vitamini yaşlanma sürecini yavaşlatır. A vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar, vücut direnci azalır, deri pullanması ve akne gibi sorunları görülebilir. Koyu turuncu tatlı patates, havuç ve kayısı A vitamini yönünden zengindir. Ayrıca koyu yeşil Ispanak ve brokoli de vitaminden bolca mevcuttur. Cilt sağlığınız için bu besinlerden tüketmenizde fayda var.

ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Asitli içecekler vücutta birikim yaparlar bu durumda da yaşlanma hızlanır. Bu nedenle asitli içeceklerden uzak durulmasında fayda vardır. Asitli içecekler yerine bol bol su tüketmek cilt sağlığı için önemlidir.

SICAK SU İLE YIKANMAYIN

Çok sıcak su ile yıkanmak ayaktaki damarlar için zararlıdır. Sıcak su damarları olumsuz etkilediği için varis oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle orta sıcaklıktaki bir suda banyo yapmak en idealidir.”

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su ihtiyacımız kullandığımız enerji miktarına göre belirleniyor
Su ihtiyacımız kullandığımız enerji miktarına göre belirleniyor
ABD’de doğum oranlarında ciddi düşüş
ABD’de doğum oranlarında ciddi düşüş
Kalp pilleri tuğla ağırlığından iki grama kadar düştü
Kalp pilleri tuğla ağırlığından iki grama kadar düştü
Uzmanından hemoroidden korunmanın yolları
Uzmanından hemoroidden korunmanın yolları
Yoga yapmak stresten arındırıyor
Yoga yapmak stresten arındırıyor
Diş etinde oluşan kanamalara dikkat
Diş etinde oluşan kanamalara dikkat
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim