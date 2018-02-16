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Uluslararası Cerebral Palsy Kongresi İstanbul'da

Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, bu yıl 23-25 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.

16 Şubat 2018 Cuma 10:21
Uluslararası Cerebral Palsy Kongresi İstanbul'da

Ana konusu ‘Hayatın içinde Cerebral Palsy’ olarak belirlenen Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi’nde, Cerebral Palsy ile ilgili son gelişmeler, yeni rehabilitasyon yöntemleri, özel eğitim, erken teşhis ve erken müdahale konuları başta olmak üzere Cerebral Palsy’yi ilgilendiren konular ele alınacak. Kongre süresince tıp doktorları, fizyoterapistler ve özel eğitimcilere yönelik planlanan panellerin yanı sıra aileler için de özel oturumlar düzenlenecek.

Kongre’nin alanında uzman yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getireceğini belirten Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin, “Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, çocukluk döneminde en sık rastlanan engellilik durumu. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olarak, Cerebral Palsy konusunda verdiğimiz özel eğitim, rehabilitasyon ve terapilerle Cerebral Palsy’li bireylerin sosyal yaşama dahil olmasını sağlıyoruz. Vakfımız, Türkiye’de Cerebral Palsy konusunda çalışan, bireylere ve ailelerine hizmet sunan ilk ve tek kuruluş. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olarak Cerebral Palsy’li bireylere ve ailelerine verdiğimiz desteklerin yanı sıra, bilimselliği ve bilimsel çalışmaları oldukça önemsiyoruz. Gerek alanda çalışan uzmanların yetiştirilmesi ve gelişimi için gerekse bu alanda literatüre yeni değerler katabilmek için yabancı kaynakları ve gelişmeleri yakında takip ediyor, uzmanların mesleki kalitesini artıracak çalışmalar üretiyoruz. Bunların yanı sıra alanda çalışan uzmanları ve Cerebral Palsy’li bireylerin ailelerini güncel yaklaşımlar hakkında bilgilendirmek için hem Vakfımızda hem de İstanbul dışındaki illerde seminerler düzenliyoruz. Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz kongremizde alanında uzman konuşmacılarımızın getireceği farklı bilimsel yaklaşımlar ve oturumlardaki akademik tartışmalar, inanıyorum ki, ele aldığımız konuları her yönüyle aydınlatacaktır” dedi.

Ulusal ve uluslararası 80’e yakın konuşmacının katılacağı Kongre’de, Fransa Clermont Ferrand Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Federico Canavese, İsveç Karolinska Enstitüsü Kadın ve Çocuk Sağlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Noomi Ann Christin Eliasson, Almanya Stiftung ICP München Genel Müdürü Thomas Pape, Münih Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ortopedisi Klinik Şefi Prof. Dr. Bernhard Hubert Heimkes, Belçika’dan Karel Van Isacker ve İspanya Sevilla Üniversitesi Fizyoterapi Bölüm’ünden Carmen Suarez deneyimlerini paylaşacaklar.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Cerebral Palsy Ve Gelişimsel Bozukluklar KongresiGelişimsel BozukluklarCerebral Palsy
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