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Tuz yerine baharat ve bitki kullanın

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yemekleri lezzetlendirmek için tuz yerine çeşitli baharatlar, dereotu ve maydanoz gibi bitkiler, limon ve sarımsak gibi besinler kullanılabileceğini ifade etti.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:47
Tuz yerine baharat ve bitki kullanın

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, yemekleri lezzetlendirmek için tuz yerine çeşitli baharatlar, dereotu ve maydanoz gibi bitkiler, limon ve sarımsak gibi besinler kullanılabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Uğur Bilge, 12-14 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, tuz tüketiminin zararlarına dikkat çekti. Bilge, "Dünya Sağlık Örgütü yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram (1 çay kaşığı) olarak önermektedir. Bu miktar ise yemeklere tuz eklemeden doğal olarak günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerden sağlanmaktadır. Az ama iyotlu tuz kullanılmalıdır. 2008 yılında Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin yaptığı ve ülke genelini yansıtan ’Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması’na göre tuz tüketimimizin günde 18 gram olduğu belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ YAVAŞ AZALTIN"

Aşırı tuz tüketimini azaltmanın yollarından da bahseden Bilge, açıklamasında şunlara değindi:

“Yaptığınız yemeklerde kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltmalıyız, ağız tadınız zamanla az tuza alışacaktır. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine; çeşitli baharatlar, dereotu ve maydanoz gibi bitkiler, limon ve sarımsak gibi besinler kullanabiliriz. Çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırabiliriz. Hazır besinleri satın almadan etiketini mutlaka okumalı ve daha az tuz içerenleri tercih etmeliyiz. Turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka suyla yıkayın/suda bekletin; daha fazla taze sebze ve meyve tüketin. Aşırı tuz içeren besinler, hazır soslar (soya, ketçap, barbekü, tartar, salsa, hardal, makarna ve benzeri soslar), atıştırmalık ürünler (cips, tahıl bazlı bar, meyve bazlı bar, patlamış mısır), tuzlanmış kuruyemişler (fındık, fıstık, ceviz, badem, leblebi, kavurga, kabak ve ayçiçeği çekirdeği, her türlü çekirdek içi), turşu ve salamura besinler (siyah ve yeşil zeytin, sebze turşuları), balık konserveleri, tuzlanmış ve/veya salamura edilmiş et ve balık ürünleri, aromalı/aromasız, doğal/doğal olmayan gazlı/gazsız mineralli içecekler, geleneksel olarak evlerde hazırlanan turşu, salça, tarhana, yaprak salamurası besinlerdir. Unutulmamalıdır ki tuz tüketiminin azaltılması konusunda bir süre ısrarlı davranıldığında, tuzu azaltılmış beslenme biçimine alışılmaktadır.”

(İHA)
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