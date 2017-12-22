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Türkiye’de 26 Suriyeli doktor görev yapacak

Şanlıurfa’da eğitim programına alınan 26 Suriyeli doktor, sertifika alarak Türkiye’de görev yapmaya hak kazandı.

22 Aralık 2017 Cuma 14:02
Türkiye’de 26 Suriyeli doktor görev yapacak

2016 yılında resmi gazetede yayımlanan “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” kapsamında Türkiye’de çalışmaları uygun görülen Suriyeli doktorlar için Şanlıurfa’da eğitimler verildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 6 ay süren eğitimler sonunda 26 Suriyeli doktor sertifika aldı. Suriyeli doktorların Sağlık Bakanlığına başvurduktan sonra gerekli görüldükleri hastanelerde görevlendirileceği öğrenildi.

Toplam 12 branşta sertifika alan doktorlar arasında 2 Anestezi Uzmanı, 2 Cildiye Uzmanı, 5 Genel Cerrahi Uzmanı, 3 Kulak Burun Boğaz Uzmanı, 2 Nöroloji Uzmanı, 4 Ortopedi Uzmanı, 2 Radyoloji Uzmanı, 2 Üroloji Uzmanı, 1 Plastik Cerrah, 1 Laboratuvar Uzmanı, 1 Göğüs Cerrahı ve 1 Göz Doktoru bulunuyor. Sertifikalarını alan Suriyeli doktorlar, bu imkanı sağlayan Türkiye’ye teşekkür etti.

Son Güncelleme: 22.12.2017 14:21
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli DoktorlarSuriyeli Doktor Sertifika
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