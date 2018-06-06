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Tokluk hissi veren besinler

Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, glisemik indeksi düşük gıdalar ve yüksek lifli besinleri tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:15
Tokluk hissi veren besinler

Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, glisemik indeksi düşük gıdalar ve yüksek lifli besinleri tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, daha fazla tokluk hissi veren besinler ile ilgili bilgilendirme yaptı. Gün boyunca fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin peşinden koştururken değişen beslenme şekli birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini kaydeden Kabakçı, “En önemlisi sindirim problemleridir. Bu nedenle glisemik indeksi düşük gıdalar ve yüksek lifli besinleri tercih etmeliyiz” dedi.

"MEYVE, SEBZE VE TAM TAHILLI YİYECEKLER ATIK MADDELERİN ÇABUK SİNDİRİLMESİNE YARDIM EDER"

Bitkisel besinler başta olmak üzere birçok yiyecek, besinlerin mide ve bağırsaktan geçişini kolaylaştıran lifler içerdiğini belirten Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, “Meyve, sebze ve tam tahıllı yiyecekler atık maddelerin çabuk sindirilmesine yardım eder. Besinlerdeki lifler iki çeşittir. Suyla karışan lifler (baklagiller, meyve ve sebzeler vs.), kan yağlarını ve yemek sonrası kanda artan şeker düzeyini azaltır. Suyla karışmayan lifler (tahıl kabuğu, esmer pirinç ve kepek vs.), esas olarak bağırsaklarda hacim oluşturur, dışkı hacmini arttırır ve bağırsaktan geçiş zamanını düzenler. Posalı besinlerle beslenmek kalın bağırsak ve rektum kanserini önler” ifadelerini kullandı.

Glisemik indeksi düşük gıdalar, kan şekerini yavaş ve daha az yükselttiğini söyleyen Kabakçı, “Sebzeler, meyvelerin çoğu ve tam tahıllar, kuruyemişler, süt ürünleri düşük glisemik indeksli gıdalardır. Düşük Gİ’li diyetin obezite, kolon kanseri ve meme kanseri gelişiminde de koruyucu olduğu gösterilmiştir. Düşük Gİ’li gıdalar ince bağırsakta daha uzun süre kalır ve açlık azalır” dedi.

"HER SABAH VEYA AKŞAM KURU ERİK, KAYISI VEYA İNCİR YİYİN"

"1 tatlı kaşığı keten tohumunu bir bardak suda akşamdan bekletip sabahleyin suyunu içip şişen tanelerini yoğurda karıştırıp yiyebilirsiniz. Hem posayı, hem omega 3 alımını artırın. Günde en fazla 3 defa zencefil çayı için.Bağırsak florasını dengelemek için bir hafta kadar her akşam sarımsak takviyesi alın. Hem glisemik indeksi düşüren hem de mide boşalmasını geciktiren sirkeyi kullanın. Magnezyum bakımından zengin yiyeceklerden (kabuklu deniz ürünleri, sert kabuklu yemişler, hububat) bol tüketin. Tüketemiyorsanız gıda takviyesini kullanın".

(İHA)
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