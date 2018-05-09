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"Terim ’bıraktım’ diyene kadar yola devam edeceğiz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim’in ’bıraktım’ diyene kadar ve kendilerinin görevde olduğu sürece onunla yola edeceklerini söyledi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 22:36
"Terim ’bıraktım’ diyene kadar yola devam edeceğiz"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim’in ’bıraktım’ diyene kadar ve kendilerinin görevde olduğu sürece onunla yola edeceklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor’da katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Cengiz, seçimden sonra Fatih Terim’in kendisini aradığını ve istifa etmeye etmeye hazır olduğunu söylediğini belirterek, "Fatih Terim’in Galatasaray’a gelmesi için en çok mücadele edenlerden birisi de benim. Hocam bizim için bir şans. Fatih Terim’in takımın başına gelmesinde benim tam saha presim vardır. Seçim çalışmalarımda sürekli takımın başına getireceğimi dile getirmiştim. Terim bıraktım diyene kadar biz olduğumuz sürece yola devam ederiz. Transfer konusunda Fatih Terim’in neye ihtiyacı varsa ona göre ilerleyeceğiz. Şampiyonluk için önümüzde daha 180 dakikamız var, son düdüğe kadar beklemeliyiz. İnşallah şampiyon Galatasaray" dedi.

UEFA’daki kritik toplantıya da değinen Mustafa Cengiz, UEFA’ya Türkiye’deki sistemin farklı olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "UEFA, futboldan elde ettiğiniz geliri futbola verin diyor. Bunun için amatör sporların büyük takımlar üzerindeki yükünün kalkması gerekir" dedi.

Cengiz, devletin amatör branşlar için çıkardığı torba yasa ile müthiş bir kolaylık sağladığını da sözlerine ekledi. Sneijder konusuna da değinen Cengiz, gitmesini kendisinin istemediğini açıkladı.

(İHA)
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