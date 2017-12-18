Temporal Lob Epilepsi kendini nasıl belli eder, neler olur?

Temporal lob nöbetler beynin her iki temporal lobundan kaynaklanan nöbetlerdir. Temporal loblar duyguları, savaşma ya da kaçma tepkilerini işler ve kısa süreli hafıza için çok önemlidirler. Bir temporal lob nöbetinin bazı belirtileri, öfori, korku, panik ve deja vu gibi ara sıra ortaya çıkan hisler de dahil, bu işlevlerle bağlantılı olabilir. Temporal lob nöbeti sırasında, bilinciniz kısmen açık olabilir.
Temporal lob nöbeti daha şiddetliyse, uyanık gibi görünseniz bile tepkisiz olabilirsiniz. Ayrıca dudaklarınız ve elleriniz tekrarlı hareketler yapabilir. Temporal lob nöbetleri anatomik bir bozukluk ya da skardan kaynaklanıyor olabilmesine rağmen kesin nedeni genellikle bilinmez. Temporal lob nöbetleri, nöbet önleyici ilaçlara karşı dirençli olabilir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen bazı insanlar için ameliyat bir seçenek olabilir.
TEMPORAL LOB EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bir uyarı olarak temporal lob nöbetinden önce aura olarak bilinen alışılmadık bir his yaşanabilir. Temporal lob nöbetleri olan herkes auraları yaşamaz ve auraları yaşayanlar da bunları hatırlamayabilir. Aura aslında küçük bir nöbetin ta kendisidir. Gözlemlenen bilinci ve tepki verme yeteneğini bozan nöbetin içine yayılmaz.
Aura örnekleri şunlar
Ani bir sebepsiz korku hissi
Deja vu deneyimi (o an yaşanan şeyin daha önce de olduğu hissi)
Aniden oluşan garip bir koku veya tat
Karın bölgesinde yükselen bir his
Temporal lob nöbetleri yaşayan insanlar nöbet sırasında kısmen bilinçli kalabilir, ama aynı zamanda etrafında olanların farkında olmaz ve çoğunlukla ne olduğunu hatırlamaz.
Temporal lob nöbeti genellikle 30 saniye ila iki dakika sürer. Temporal lob nöbetlerinin belli başlı özellikleri şunlardır:
Çevrenin farkında olmama
Sabit bakma
Dudak şapırdatma
Tekrarlanan yutma ya da çiğneme
Olağandışı parmak hareketleri, toplama hareketi gibi
Temporal lob nöbetinden sonra olabilecekler
Kısa süreli zihin bulanıklığı ve konuşmakta zorluk çekme
Nöbet sırasında meydana gelen olayları anımsayamama
Başkası söyleyene kadar nöbet geçirdiğinin farkında olmama
Aşırı vakalarda, temporal lob nöbeti olarak başlayan şey bir grand mal (tonik-klonik) nöbetine dönüşebilir (çırpınma ve bilinç kaybıyla kendini belli eder).