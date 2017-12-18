Temporal Lob Epilepsi kendini nasıl belli eder, neler olur?

Temporal lob nöbetler beynin her iki temporal lobundan kaynaklanan nöbetlerdir. Temporal loblar duyguları, savaşma ya da kaçma tepkilerini işler ve kısa süreli hafıza için çok önemlidirler. Bir temporal lob nöbetinin bazı belirtileri, öfori, korku, panik ve deja vu gibi ara sıra ortaya çıkan hisler de dahil, bu işlevlerle bağlantılı olabilir. Temporal lob nöbeti sırasında, bilinciniz kısmen açık olabilir.

Temporal lob nöbeti daha şiddetliyse, uyanık gibi görünseniz bile tepkisiz olabilirsiniz. Ayrıca dudaklarınız ve elleriniz tekrarlı hareketler yapabilir. Temporal lob nöbetleri anatomik bir bozukluk ya da skardan kaynaklanıyor olabilmesine rağmen kesin nedeni genellikle bilinmez. Temporal lob nöbetleri, nöbet önleyici ilaçlara karşı dirençli olabilir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen bazı insanlar için ameliyat bir seçenek olabilir.



TEMPORAL LOB EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir uyarı olarak temporal lob nöbetinden önce aura olarak bilinen alışılmadık bir his yaşanabilir. Temporal lob nöbetleri olan herkes auraları yaşamaz ve auraları yaşayanlar da bunları hatırlamayabilir. Aura aslında küçük bir nöbetin ta kendisidir. Gözlemlenen bilinci ve tepki verme yeteneğini bozan nöbetin içine yayılmaz.

Aura örnekleri şunlar

Ani bir sebepsiz korku hissi

Deja vu deneyimi (o an yaşanan şeyin daha önce de olduğu hissi)

Aniden oluşan garip bir koku veya tat

Karın bölgesinde yükselen bir his

Temporal lob nöbetleri yaşayan insanlar nöbet sırasında kısmen bilinçli kalabilir, ama aynı zamanda etrafında olanların farkında olmaz ve çoğunlukla ne olduğunu hatırlamaz.

Temporal lob nöbeti genellikle 30 saniye ila iki dakika sürer. Temporal lob nöbetlerinin belli başlı özellikleri şunlardır:

Çevrenin farkında olmama

Sabit bakma

Dudak şapırdatma

Tekrarlanan yutma ya da çiğneme

Olağandışı parmak hareketleri, toplama hareketi gibi

Temporal lob nöbetinden sonra olabilecekler

Kısa süreli zihin bulanıklığı ve konuşmakta zorluk çekme

Nöbet sırasında meydana gelen olayları anımsayamama

Başkası söyleyene kadar nöbet geçirdiğinin farkında olmama

Aşırı vakalarda, temporal lob nöbeti olarak başlayan şey bir grand mal (tonik-klonik) nöbetine dönüşebilir (çırpınma ve bilinç kaybıyla kendini belli eder).