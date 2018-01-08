Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 14°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117033
ALTIN
159.014
DOLAR
3.7492
STERLİN
5.0741
EURO
4.4885
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Teknolojik cihazlar boyun fıtığı sebebi olabilir

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, “Özellikle teknolojik cihazlar boyun bölgesinde fıtığa neden olabiliyor” dedi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:40
Teknolojik cihazlar boyun fıtığı sebebi olabilir

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, boyun fıtığı konusunda bilgi verdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanoğlunun hareketsiz yaşamının sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Cebeci, “Cep telefonları, bilgisayar gibi aletlerin meydana getirdiği kolaylıklar, kişi de belli rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Sabit olarak baktığımız bu cihazlar özellikle boyun bölgemizde fıtığa neden olabilmektedir. Boyun fıtığı, omurlar arasındaki disklerde bulunan jel benzeri sıvının diskin şeklini değiştirmesi ya da disk içinden dışarı çıkmasıdır. Disklerin bir bölümü veya disk içinde bulunan sıvı omurların arasından çıktığında, çevrede bulunan sinirlere baskı yaparlar. Bu baskı sonucu boyun tutulması ya da şiddetli ağrılar olabilmektedir. İlerleyen boyun fıtığı, sinirler üzerindeki basıncı arttırdığın da, el ve kollarda uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı görülebilir” diye konuştu.

“MUTLAKA DOKTORA BAŞVURULMALI”

Boyun şikayeti olan vatandaşların mutlaka doktora başvurması gerektiğini dile getiren Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, “Boyun fıtığı tedavisinde ilk olarak dikkat edilmesi gereken güç kaybının olup olmadığıdır. Bu konuda doktorunuzun yapacağı nörolojik muayene sonrası ağrının şiddetine göre de MR isteyebilir. Muayene sonrası doktorunuz ilaç ve fizik tedavi uygulaması verebilir. Fakat güç kaybının olduğu durumlarda ve omuriliğin aşırı baskı altında olduğu hastalarda mutlaka cerrahi tedavi yapılmalıdır. Yoksa kol ve bacak üzerinde kalıcı hasar yani felç, denge bozukluğu olabilir. Boyun fıtığı belirtileri ve fıtığın ilerleyişi yaşam tarzının düzenlenmesi ve boyun bölgesini güçlendiren egzersizle önemli ölçüde kontrol altına alınabilir. Burada dikkat etmeniz gerekenler ise; bilgisayar başında otururken duruşumuzu kontrol etmemizdir. Yürürken dik yürünmeli, başın öne eğilmemesi ve boyuna yük bindirilmemesi gerekir. Boyun bölgesini zorlayan ve başın sürekli hareket halinde olduğu sporlardan uzak durulmalıdır. Düzenli egzersiz yapılarak, özellikle yüzme, yürüyüş ve boyun kaslarını güçlendirici egzersizler yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 08.01.2018 16:21
Anahtar Kelimeler:
Boyun Fıtığı Neden Olur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sürekli aç kalmak zayıflatmıyor"
"Sürekli aç kalmak zayıflatmıyor"
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Sağlık Bakanlığı: "Bu yıl mevsimsel grip vakaları düşük düzeyde"
Sağlık Bakanlığı: "Bu yıl mevsimsel grip vakaları düşük düzeyde"
Karaciğer yağlanması mutlaka tedavi edilmeli
Karaciğer yağlanması mutlaka tedavi edilmeli
Ergenlik döneminde stresi azaltabilecek 8 öneri
Ergenlik döneminde stresi azaltabilecek 8 öneri
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın, doğal yollardan D vitamini alsın
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın, doğal yollardan D vitamini alsın
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim