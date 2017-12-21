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Stres birçok hastalığın tetikleyicisi

Uzmanlar aşırı stresin, psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıkların yanında birçok hastalığın tetikleyicisi olduğunu, bu nedenle ömrü kısalttığını bildirdi.

21 Aralık 2017 Perşembe 10:19
Stres birçok hastalığın tetikleyicisi

Günlük yaşantının getirdiği zorluklar, iş, arkadaş ve aile ortamında sorunların ortaya çıkmasının ardından kişinin vücudunun veya beynin verdiği tepkiyle stres ortaya çıkıyor. İstenilen işte çalışılmaması, aile ve iş ortamındaki sorunlarla baş edememenin ardından yoğun bir tepkimeyle kendini daha çok belli eden stres, birçok hastalığın da ortaya çıkmasında rol oynuyor.

Stres ve ortaya çıkardığı durumlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Memorial Dicle Hastanesinde görevli Klinik Psikolog Özlem Soysal, stresin bireyin duygusal ya da fiziksel durumuna karşı olası bir tehdit sezdiğinde vücudunda ya da beyinde oluşan bir tepki olduğunu söyledi. Stresin günümüzde pek çok hastalığın ortaya çıkılmasında tetikleyici rol oynadığına dikkat çeken Soysal, “Hastalıklardan bazısının asıl kaynağıdır, bazısının ise ortaya çıkmasında hızlandırıcı faktör olmuştur. Bugün hemen her hastalığın nedenleri arasında stres faktörü de kendisine rahatlıkla yer bulabilmektedir. Stresin fazlası sağlığa son derece zararlıdır ve kontrol edilemeyen stres sağlığa olumsuz sonuçlar yaşatır, bu da ömrün kısalmasına neden olur. Aşırı stres insanlarda panik atak ve depresyon gibi ağır psikolojik bozukluklara neden olur. Her iki hastalık da insan yaşamını olumsuz yönde etkileyen, yaşam kalitesini düşüren hastalıklardır, tedavi gerektirirler. Stresin en büyük tehditlerinden biri de tansiyonu yükseltmesidir. Hipertansiyon tehlikeli bir hastalıktır. Kişide beyin kanaması, felç ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle de strese maruz kalan pek çok insanda tansiyonun hızla yükseldiği de görülmüştür. Bu tür tansiyon hastalarına kaygı, endişe, stres, üzüntü ve panik yasaktır. Bu nedenle stresten ve stresin neden olduğu olumsuz durumlardan korunmak için stresle baş etmeyi öğrenmek gerekir. Her ne kadar stresli durumlar kaçınılmaz olsalar da, düzenli olarak eğlenceler planlayın ve iş haricinde ilgi alanları geliştirin. Korkularınızı tanımlayın, bunları listeleyin. Korkularınızı tanımladığınızda artık eskisi kadar korkutucu olmadıklarını göreceksiniz. Yalnızlıktan kaçının, kendinizi diğer insanlara açın ve dostluklar kurmaya çalışın. Alkol veya uyuşturucu gibi maddeleri hayatınızdan çıkarın. Meditasyon, derin nefes alma, yoga, gibi rahatlatıcı alternatif terapi yöntemlerini deneyin” dedi.

Son Güncelleme: 21.12.2017 10:30
Anahtar Kelimeler:
Stres HastalıklarStresin Yol Açtığı HastalıklarStresten
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