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Şok diyetler göbek eritmiyor

Dr. Fevzi Özgönül, yapılan şok diyetlerin göbeği eritmediğini söyledi.

26 Haziran 2018 Salı 14:16
Şok diyetler göbek eritmiyor

Dr. Fevzi Özgönül, yapılan şok diyetlerin göbeği eritmediğini söyledi.

Dr. Fevzi Özgönül, “Yaz geldi. Deniz sezonu açıldı. Özellikle kadınlarda bikini giyme telaşı başladı. Kimileri halinden oldukça memnun fakat kimileri de göbeklerinden dolayı epey bir dertli. Havaların ısınmasıyla tatil, nişan, düğün ya da önemli bir davet için hazırlık yaklaşırken ’aç kalma’ gezme ile göbekler eritilmeye çalışılıyor. Ancak şok diyetlerin hiçbir faydası olmadığı gibi, kısır döngü göbeklere eklenen kalça, basen gibi sorunlarla devam ediyor” dedi.

Dr. Fevzi Özgönül, göbek eritme yollarını şöyle sıraladı:

“1. Vücudunuzda kötü olan yağları; yani göbek, kalça ve baseninizde bulunan yağları her zaman size destek olan dokular olarak görün. Böyle düşünürseniz, bu destekten kurtulmak için mutlaka bedeninizi güçlendirmek zorunda olduğunuzu hissedeceksiniz.

2. Sabahları uzun bir yolculuk yapıyorsanız, iş yerine geldiğinizde en az 5 dakika yürüyüş yaparak iş yerinize giriş yapın. Böylece, durmuş olan sabah kahvaltısının sindirimi tekrar başlar.

3. Öğlen yemeğini tam doyana kadar sağlıklı gıdalarla saat 15.00’e kadar tamamlayın.

4. Akşam acıkmadan sakın bir şey yemeyin.

5. Akşam saatlerinde hareket etmeyi unutmayın

6. Bol su için.

7. Uykunuzu düzenli uyumaya çalışın.

8. Haftada bir gün, pazar günleri brunch yaparak kendinizi ödüllendirin ve o gün akşamüstü ikinci öğününüzü yiyip günü bitirin.

9. Gece bir davete katılırsanız, alkol alacaksanız, yanında sadece peynir tabağı veya ızgara tercih edin. Ve ertesi gün sabah kahvaltınızı erken saatte yapmayı unutmayın.

10. Kendinize ve bedeninize önem verin”.

(İHA)
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