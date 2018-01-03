Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116213
ALTIN
159.635
DOLAR
3.7732
STERLİN
5.0975
EURO
4.5311
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Kış aylarında cildi canlandıran 10 besin
Cildi canlandıran 10 besin

Sıkı ayakkabılar nasır sebebi olabilir

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, sıkı ayakkabıların nasıra davetiye çıkardığını söyledi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:14
Sıkı ayakkabılar nasır sebebi olabilir

Her cins, boy ve birçok farklı şekilde ortaya çıkabilen nasırların bu problemi çekenler için ciddi bir sıkıntı, kötü bir görüntü ve yoğun bir sorun haline geldiğini anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Nasır aslında ciltte tahriş olan bölgeyi koruma amaçlı oluşur. Yani cilt sürtünme veya baskı nedeniyle belli bir bölgede tahriş hissettiği zaman kalınlaşarak tepki verir yani nasir oluşturarak o bölgeyi korumaya alır. Bu sebeple nasirin tanımı en basit sekliyle cildin korunma amaçlı olarak kalınlaşmasıdır. Cilt kalınlaşması çoğunlukla ayaklarda meydana gelir ancak sadece ayakta olmayabilir” diye konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, fazla dar veya sıkı bir ayakkabının, sert zeminden oluşabilecek bir sürtünme hatta iki ayak parmağının birbirine yaptığı baskı veya sürtünme nasır oluşumuna zemin hazırlayıcı etkenler olduğunu ifade ederek, “Nasırın bir çok belirtisi vardır ama en net belirtisi nasır oluşan bölgede keskin ağrıdır.Hafif nasırlarda basınç ortadan kalktığında ağrı da kaybolur ama derin ve geniş çaplı nasırlarda ağrı daha keskin ve nasir daha rahatsız edicidir. Ağrıyla birlikte bölgede kalınlaşma da baslar.

Sıkı ayakkabılar,ayak yapısına uyumsuz ayakkabılar,yüksek topuklu ayakkabılar,yalın ayak yürümek,ayak parmaklarındaki deformasyonlar,ayağın fazla kemikli olması ve yanlış yürüme (basma) hareketi nasır oluşmasına neden olur.

Nasır tedavisine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken nokta, nasiri iltihaplı olan benzerlerinden ayırmaktır. Sorun yaratan şeyin gerçekten nasir olduğuna emin olduktan sonra birçok tedavi sekli uygulanabilir ve aslında nasırların tedavisi oldukça kolaydır.Tedavi sürecinde uzman bir doktora başvurulması gereklidir.

Nasırlarınızı keserek yok etmeye çalışmanın da istenmeyen sonuçları olabilir. Derinizde kesikler oluşturabilirsiniz. Unutmayın ki ayak sürekli olarak bakterilerin kolayca üreyebilecekleri ilik ve rutubetli bir ortamdır” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 03.01.2018 13:04
Anahtar Kelimeler:
Sıkı Ayakkabı NasırNasır NedenleriNasır Tedavisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kış depresyonundan korunmanın 5 yolu
Kış depresyonundan korunmanın 5 yolu
Bilecik'te 986 kutu tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi
Bilecik'te 986 kutu tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi
Dicle Üniversitesinden ‘HIV taşıyan hasta’ açıklaması
Dicle Üniversitesinden ‘HIV taşıyan hasta’ açıklaması
Hamilelik kilolarını vermede emzirmek önemli
Hamilelik kilolarını vermede emzirmek önemli
Karbonmonoksit gazı zehirlenmesine karşı önemli uyarılar
Karbonmonoksit gazı zehirlenmesine karşı önemli uyarılar
Kışın sağlıklı kalmak için roka ve tere tüketin
Kışın sağlıklı kalmak için roka ve tere tüketin
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim