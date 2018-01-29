Sigara içenlerde böbrek kanseri 2 kat daha fazla

Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde, böbrek kanseri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Diyalize giren hastalar daha dikkatli olmalı

Diğer pek çok kanser türünde olduğu gibi böbrek kanserinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Böbrek yetmezliği nedeniyle düzenli diyaliz uygulanan hastalarda böbrek kistleri ve böbrek kanserleri daha sık görülür. Daha önce tedavi amacıyla radyasyon tedavisi uygulanmış ya da başka bir sebeple radyasyona maruz kalmış kişilerde böbrek kanseri gelişme riski yüksektir. Bunların yanı sıra çelik endüstrisi, petrol, kadmiyum, kurşun endüstrisi çalışanları ve asbeste maruz kalanlarda böbrek kanseri riski artar.

İdrarda kanama varsa dikkat!

Genellikle belirtileri böbrek bölgesinde ağrı, idrarda kanama veya ele gelen şişlik şeklindedir. Erken evredeki küçük boyutlu tümörler genelde başka bir hastalık nedeniyle yapılan, özellikle karın ultrasonografisi veya tomografisinde şans eseri saptanabilir. Özellikle bel bölgesinde çok şiddetli olmayan ağrılar, idrarda kanama ve böbrek bölgesinde şişlik en sık fark edilen belirtilerdir. Eğer tümör kemik, akciğer, beyin gibi organlara sıçrama göstermiş ise bu yayılıma bağlı olarak öksürük, kanlı balgam, kemik ağrıları ve beyin tutulumuna bağlı rahatsızlıklar görülebilir. Bunun yanı sıra tüm kanserlerde oluşan halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtiler böbrek kanserinde de ortaya çıkabilir.

Bazı risk grupları böbrek kanserine karşı dikkatli olmalı!

• İleri yaş

• Tütün ve tütün ürünleri kullananlar

• Obeziteye yatkın veya obez olanlar

• Yüksek tansiyon hastaları

• Böbrek yetmezliği ve tedavisi görenler

• Kalıtımsal bazı hastalıkları olanlar

• Radyasyona maruz kalmış kişiler

• Mesleki risk faktörleri yüksek olanlar

Erken evrede iyileşme şansı %100’e yakın

Hiçbir kanser türü erken evrelerde ağrıya neden olmaz. Dolayısıyla bu tür şikayetler ortaya çıktığında mutlaka uzmana başvurulmalıdır. Erken tanı ve uygun tedavi ile böbrek kanserinin tamamen iyileşebilmektedir. Erken evrede yakalanan böbrek kanserinde, yaşam oranları %70-100 arasında değişir. Böbrek kanserinde en başarılı tedavi seçeneği cerrahi tedavidir. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi cerrahi dışı tedavilerin böbrek kanseri tedavisinde etkinliği düşüktür. Hastanın genel sağlık durumu, kitlenin boyutu, böbrek kanserinin tipi, kanserin yayılıp yayılmadığı ve hastanın tedaviden beklentisi ve tercihleri uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesi açısından önemlidir.