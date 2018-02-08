Sigara her nefeste 50 bin hücreyi öldürüyor

Medicana Konya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Veli Gökçe, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde sigara kullanımının zararları hakkında bilgi verdi. Sigaranın ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Veli Gökçe, her nefesin bir çok hücrenin ölümüne sebep olduğunu kaydetti.

"KANSER RİSKİ ARTAR"

Doktor Gökçe, “Sigara içenlerde ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar. Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır. Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar. Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50 bin hücrenin ölümüne sebep olur. Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar, dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, diş eti hastalıkları baş gösterecektir. Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir. Burunda koku alma duygusu azalır. Akciğerlerde kansere yakalanma, bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir. Mide ve yemek borusunda kanama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır. Pankreas kanseri riski artar. Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur. Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir. İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir. Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir. Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur. Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur” dedi.

”SİGARA İÇENLERDE KALP DAMAR RİSKİ İÇMEYENLERE KIYASLA 2-5 KAT FAZLADIR"

Hamileliğinde sigara içen kadınların bebeklerinin yüzde 10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülebildiğini söyleyen Doktor Veli Gökçe, sigara kullananlarda kalp damar riskinin içmeyenlere göre 2-5 kat fazla olduğunu dile getirdi. Doktor Gökçe şöyle konuştu; “Sigara içilmesi, solunum yollarını örten koruyucu yapı ve hücreleri bozarak akciğerlerin her türlü zarara açık hale gelmesine yol açıyor. Sigara içilirken çekilen nefes ile beraber sigaranın dumanı ve sigara içerisinde bulunan zararlı kimyasal maddeler doğrudan akciğerlere çekilir. Bu nedenle sigara içilmesine bağlı olarak en çok rahatsızlık akciğerlerde görülmektedir.

"SİGARA İÇENLERDE KALP HASTALIĞI, İÇMEYENLERE ORANLA 2-5 KAT FAZLADIR"

Sigaranın içinde bulunan kimyasal maddeler akciğer rahatsızlıklarına yol açmakta olup, sigaranın akciğerlere verdiği en büyük hastalık akciğer kanseridir. Bütün dünyada en fazla sayıda ölüme neden olan hastalıkların başında kalp-damar hastalıkları gelir. Gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin yarısına yakın bir bölümü, gelişmekte olan ülkelerde de üçte biri kalp-damar hastalıkları nedeniyle olmaktadır. Ülkemizde meydana gelen ölümlerin yüzde 40 kadarının nedeni kalp-damar hastalıklarıdır. Sigara içenlerde kalp hastalığı riski, sigara içmeyenlerle kıyaslandığında 2-5 kat daha fazla bulunmaktadır. Sigara içen kişilerin tansiyon ve kan kolesterol düzeyleri de yüksekse risk daha fazla olmaktadır. Sigara içen kişilerde damar yapısı bozulur, zaman içinde damar sertliği (ateroskleroz) gelişir. Kan damarlarının iç yüzeyi normal durumda çok ince ve narin bir tabaka ile kaplıdır, damarın iç yüzeyi pürüzsüz bir yüzeydir. Bu şekilde kan, damarların içinde rahatça yol alabilir. Damar iç yüzeyinin pürüzsüz yapısı bozulursa kan akışı güçleşir, damarın içinde kan akışı yavaşlar, zamanla damar kenarlarında pıhtılar oluşmaya başlar. Bu değişiklikler sonucunda damarda daralma olur, hatta daha ileri durumlarda damar tıkanabilir. Sigara ile mücadele bakımından da etkili yaklaşım sigara alışkanlığının hiç edinilmemesidir. Ancak sigara içmekte olan kişiler açısından da oldukça başarılı yaklaşımlar söz konusudur. Sigara uzun dönem kalp damar sisteminde ise daralmaya bağlı problemler dışında erken damar spazmına ve pıhtılaşmayı tetikleyerek kalp krizlerine de yol açabilmektedir.”