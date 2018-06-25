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Sigara her gün 300 kişinin ölümüne yol açıyor

Dahiliye Hekimi Abdullah Açıkgöz, Türkiye’de tütün kaynaklı ölüm, hastalık ve maddi zararların depremlerden çok daha fazla etkili olduğunu belirterek “Günde 300 kişi tütün dumanına bağlı hastalıklardan ölüyor” dedi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 09:18
Sigara her gün 300 kişinin ölümüne yol açıyor

Dahiliye Hekimi Abdullah Açıkgöz, Türkiye’de tütün kaynaklı ölüm, hastalık ve maddi zararların depremlerden çok daha fazla etkili olduğunu belirterek “Günde 300 kişi tütün dumanına bağlı hastalıklardan ölüyor” dedi.

Sigara içen kişilerin 50’li yaşlardan sonra hayat kalitesinin oldukça düştüğünü, tüm uyarılara rağmen dünyada ve Türkiye’de sigaraya bağlı ölümlerin çok ciddi rakamlara ulaştığını belirten Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Abdullah Açıkgöz, “Gelişen teknoloji ve iletişime ve her türlü uyarıcı ve bilgilendirici çalışmalara rağmen her geçen gün yeni sigara tiryakileri türüyor. Eskiden insanlarımız pek fark edemiyordu. Ancak bugün internette A’dan Z’ye herkes sigaranın zararlarını bizzat görebiliyor. Buna rağmen halen gençlerin sigaraya özenmesi şaşılacak bir durum” diye konuştu.

DEPREMDEN BETER

Son araştırmalara göre, dünyada yaklaşık 7 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklara yakalanması sonucu hayatlarının son evrelerini çok zor geçirip öldüklerini belirten Uzm. Dr. Abdullah Açıkgöz, “Türkiye’de yılda 120 bin kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Ülkemizde her 5 dakikada bir kişi, yani günde 300 kişi tütün dumanına bağlı hastalıklardan ölüyor. Kayıtlara göre; Marmara depremde 17 bin kişi hayatını kaybederken aynı yıl ise sigara yüzünden 100 bin kişi hayatını kaybetti. Depremi unutmadık ama 20 yıldır sigaradan dolayı her yıl 100 bin kişi hayatını kaybetmeye devam ediyor” diyerek sigaraya karşı en etkili mücadelenin çocuklara iyi örnek teşkil etmekle olacağını kaydetti.

“SADECE SAĞLIĞIMIZI DEĞİL, EKONOMİMİZİ DE YOK EDİYOR”

Bugün Türkiye’de ömrü boyunca çalışmasına rağmen başını sokacak bir ev edinemeyen binlerce kişi olduğunu, sigara içen birinin ise 20 yılda sadece sigaraya verdiği para ile bir ev sahibi olmasının mümkün olduğunu belirten Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Abdullah Açıkgöz, “Sigara sadece sağlığımıza değil kesemize de büyük zarar veriyor. Yapılan araştırmalara göre; Türkiye’de 18 milyondan fazla kişi sigara içiyor. Bu kişiler her yıl 85 milyar lira sigara satın almak için harcıyor. 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içen bir kişi 20 yılda sigaraya yaklaşık 100 bin lira para veriyor. Bu paraya yön verilmiş olsa bile evsiz kimse kalmaz” diyerek sigaraya karşı farkındalığın arttırılması gerektiğini söyledi.

(İHA)
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