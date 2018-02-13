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Şekersiz çikolata tarifi ile kilo almamak mümkün

Dr. Fevzi Özgönül, şekersiz çikolata tarifi ile kilo almamanın tarifini açıkladı.

13 Şubat 2018 Salı 12:30
Şekersiz çikolata tarifi ile kilo almamak mümkün

Dr. Fevzi Özgönül, "Çikolata herkes tarafından sevilen bir yiyecektir fakat maalesef şeker katkısı nedeniyle bedenimize bir yerden mutluluk verirken diğer taraftan zarar vermeye devam ediyor. Bazen öyle anlar olur ki, aniden çikolata yeme ihtiyacı duyarsınız ve asla yemeden de rahat edemezsiniz. Ama aklınıza şeker fazlalığından dolayı ya kilo alırsam endişesi gelir ve belki de canınız çok istemesine rağmen yiyemezsiniz. İşte bu noktada sizi bu ikilemden kurtaracak "Şekersiz Çikolata" tarifini öneriyoruz" dedi.

ŞEKERSİZ ÇİKOLATA TARİFİ

"Malzemeler: Kakao, Badem, Ceviz veya Fındık Rendesi, Labne Peyniri, Keçi Boynuzu Tozu veya Bal. Bir kase içerisine 2 çorba kaşığı labne peynirini koyun. Üzerine kıvam oluşturana kadar badem, ceviz ya da fındık rendesi ekleyin.( rende taneli olmasın.Ya rende ile ya da toz olana kadar rondo ile yapın ) İyice karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kakao ekleyip iyice karıştırın.Sonra tat için içerisine azar azar keçiboynuzu tozu ya da bal ekleyin ( miktar herkesin ağız tadı içi farklı olabilir.)Tüm karışımı iyice yoğurduktan sonra buzdolabında ( Buzlukta değil ) 30 dk kadar bekletin. Çıkartınca bir daha yoğurun ve yuvarlak toplar yapın. Arzu ederseniz bu topları da hindistan cevizi veya badem, ceviz, fındık rendesi ile ya da çok az kakao ile kaplayabilirsiniz."

Son Güncelleme: 13.02.2018 12:41
Anahtar Kelimeler:
şekersiz çikolataKilo Aldırmayan Tatlılar
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