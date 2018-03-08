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Şaşılığın tedavisi mümkün

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Alper Evişen, tecrübeli kliniklerde şaşılığın tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

08 Mart 2018 Perşembe 11:23
Şaşılığın tedavisi mümkün

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Alper Evişen, tecrübeli kliniklerde şaşılığın tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Alper Evişen, şaşılığın tedavisi ve altında yatabilecek hastalıklara dikkat çekti. Dr. Evişen, şaşılığın tedavisinin mümkün olduğunu, şaşılığın tedavi edilmediği takdirde görme kaybına yol açabileceğini ifade etti.

ŞAŞILIĞIN NEDENLERİ

Şaşılığın nedenleri hakkında bilgi veren Dr. Evişen, “Şaşılık bakış yönünde karşıya bakışta iki gözün birbirine paralel olmamasına şaşılık denir. Şaşılık için birçok risk faktörü tanımlanmış olsa da, karşımıza çıkan en önemli risk faktörü genetik faktörlerdir. Bir şaşı anne babanın çocuğunun da şaşı doğma ihtimali daha fazladır. Ayrıca doğum travması, doğumdaki oksijen yetersizliği, doğumda oluşan beyin hasarları şaşılığa neden olabilmektedir. Şaşılık Beyin tümörü, diyabet hastalıkları, yüksek tansiyon, damar çatlaması gibi nedenlerle de karşımıza çıkabilir” dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Şaşılığın tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Op. Dr. Mehmet Alper Evişen, “Şaşılığın tedavi şeklinden önce hastalığın nedeninin ortaya çıkartılması gerekmektedir. Acaba bu saf olarak bir şaşılık mıdır, Yoksa bir takım sistematik hastalıkların bir etkisi olarak mı karşımıza çıkıyor bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Şaşılığın nedeni tam olarak tespit edildikten sonra tedavi yöntemi belirliyoruz. Bizim önceliğimiz cerrahi dışı tedavilerdir. Çocuklarda öncelikle gözlükle ve ortoptik tedavi uygulamaktayız. Ancak bu tedavilerden bir sonuç alınmazsa, işin içine cerrahi tedavisi girmektedir. Cerrahi tedavisi önceki ameliyatlarla elde edilen tecrübeyi bir sanat gibi kullanarak hastaların şaşılığını tedavi etmemiz gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“ŞAŞILIĞIN ALTINDA CİDDİ HASTALIKLAR OLABİLİR”

Şaşılığın altında ciddi hastalıkların olabileceğinin altını çizen Dr. Evişen, “Şaşılığın çocuğun görme kaybına neden olabileceği unutulmamalıdır. Şaşılık tedavisi aile doktor ve hastanın üçüyle beraber olduğu bir tedavidir. Şaşılık tedavisi uzun ve meşakatli bir tedavidir. Yetişkin bir hasta bize geldiğinde bu bizim için çok önemlidir. Çünkü öncelikle bu hastalığın altında yatan nedeni var mı, yok mu onu ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Hiç ummadığımız hastalarda şeker hastalığının ilk bulgusu olarak gözde şaşılıkla gelen birçok hasta var. aynı şekilde şaşılığının nedeninin yüksek tansiyon olduğu ortaya çıkan hatalarda var. bu yüzden gerekli bölümlere yönlendirildikten sonra tedavi yöntemini uygulamamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“ŞAŞILIK KESİNLİKLE BİR KADER DEĞİLDİR”

Şaşılığın kesinlikle bir kader olmadığını belirten Dr. Evişen, "Tedavi 2 çeşit şekilde yapılıyor. Bu konuda yaklaşık 18 yıllık deneyimimizle ciddi şekilde şaşılıkları toparlayabilir ve düzeltebiliriz. Özellikle çocukların bu konuda ileride yaşaması muhtemel görme kaybı göz tembelliği yaşamaması için bu konu üzerinde mutlaka durmalıyız. Ameliyatların başarı şansı doğru konulmuş tedavilerle yüzde 98 başarılı değerlere çıkabilir. Özellikle tecrübeli kliniklerde doğru tespit yapılacağını düşünüyorum. Şaşılık kesinlikle bir kader değildir” diye konuştu.

(Lider Olgun/İHA)
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