Sahte grip ilacı üreten imalathaneye baskın

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş Büro ekipleri, Eyüpsultan Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesinde sahte ilaç üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sözkonusu iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 5 bin paket soğuk algınlığı ilacı ve 30 çuval ilaç hammaddesi ele geçirdi. Operasyonda ilaç paketlemek için kullanılan makinelere de el kondu. Olay yerinde inceleme yapan Sağlık Bakanlığı yetkilileri de ilaçların kayıt dışı ve sahte olduğunu belirledi.

Aynı sanayi sitesinde bir başka iş yerini basan ekipler, burada da 250 koli kahve ele geçirdi. Zanlıların ünlü bir markanın ismini taklit ederek kahve ürettikleri ve piyasaya sürdükleri belirlendi.

Her iki olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.